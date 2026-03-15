Sarah Michelle Gellar anuncia la cancelación del reboot de Buffy, Cazavampiros: "Quería que lo supierais de mí"

En febrero de 2025, Buffy, Cazavampiros se unía al grupo se series que tendrían un remake, reboot o regreso por todo lo alto.

Hulu se encargaría de producir la vuelta de la icónica serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar, que pasaría el testigo a la joven Ryan Kiera Armstrong.

La actriz finalmente aceptaba tras varias negativas y la aclamada directora Chloé Zhao (Nomadland, Hamnet), iba a dirigir, al menos, del episodio piloto.

Sarah Michelle Gellar y James Marsters en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

El estreno de Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale coincidiría con el 30 aniversario de su estreno. Sin embargo, el proyecto ha sido cancelado abruptamente.

Así lo ha confirmado la propia Sarah Michelle Gellar en su cuenta de Instagram: "Me da mucha pena tener que compartir esto, pero quería que todos lo supierais de mí. Desafortunadamente, Hulu ha decidido no seguir adelante con Buffy: New Sunnydale".

"Quiero agradecer a Chloé Zhao, porque nunca pensé que volvería a ponerme las botas elegantes y asequibles de Buffy, y gracias a Chloé, recordé cuánto la quiero y lo importante que es, no solo para mí, sino para todos vosotros", continuó. "Y esto no cambia nada de eso. Y te prometo que, si llega el apocalipsis, aún podrías avisarme", concluyó Sarah.

La serie de Buffy se emitió durante siete temporadas, desde 1997 hasta 2003, y su spin-off, Angel, lo hizo desde 1999 hasta 2004.

Alyson Hannigan, Anthony Head, David Boreanaz, Nicholas Brendon, James Marsters, Eliza Dushku y Seth Green fueron algunos de los miembros del reparto principal, así como Michelle Trachtenberg, fallecida a los 39 años en 2025.

El anuncio de la cancelación de la nueva serie de Buffy llega poco después de que Gellar confesase a Comic Book que rechazó el reinicio de la serie "muchas veces", pero que aprendió a "nunca decir nunca".