El reality de 'El juego del calamar' necesita ayuda médica para sus participantes "congelados" en mitad de una prueba

Algunos de los participantes del reality que prepara Netflix basado en la serie 'El juego del calamar' tuvieron que ser atendidos este lunes tras grabar el conocido juego 'Luz verde, luz roja' en plena ola de frío en Reino Unido.

Unos cinco jugadores requirieron de atención médica, uno de ellos por una lesión en el hombro tras chocar de forma accidental contra un muro y otros, según han narrado otros participantes eliminados a The Sun, por no poder resistir el frío del exterior fueron atendidos por lesiones leves. "Algunos no podían mover los pies del frío que hacía. Escuchabas el grito de médico y todo el equipo se ponía en marcha. Terminamos de pie allí durante 30 minutos entre toma y toma", han explicado las citadas fuentes.

El lunes era el primer día de producción del programa en Bedford's Cardington Studios, al norte de Londres, donde se está rodando el programa, y las temperaturas alcanzaron un mínimo de cero grados centígrados. Aunque el juego se rodó en el interior de un antiguo hangar de aviones, es muy probable que la temperatura en dicho lugar fuera igualmente extrema.

En declaraciones a Variety, un portavoz de Netflix ha explicado que "nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo, e invertimos en todos los procedimientos de seguridad apropiados. Es cierto que hacía mucho frío en el set, y los participantes estaban preparados para eso, así que cualquier reclamo de lesiones graves es falso”.