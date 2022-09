El creador de 'El juego del calamar', preocupado por el reality basado en la serie

Para Hwang Fong-hyuk, su serie, 'El juego del calamar', es una alegría constante. La ficción coreana, una alegoría de las clases sociales convertidas en un macabro juego, se ha llevado dos galardones en los últimos Premios Emmy.

Con el de Mejor Actor de Drama para Lee Jung-jae, y Mejor Dirección para Hwang Dong-hyuk, solo le faltaba Mejor Serie Dramática para completar la noche, pero finalmente este premio fue para 'Succession'. Puedes consultar la lista del resto de premiados aquí.

Y entre tanta alegría, la serie también le reporta una pequeña preocupación: el reality basado en la ficción que Netflix va a estrenar. Ha contado a E! News que le lleva a "preocupaciones" en cómo los encargados del reality tratarán el trasfondo social de la serie en esta versión.

A pesar de ello, cuenta que se han puesto en contacto con él para preguntarle: "Tenían muchas preguntas para mí. Lo que de verdad espero es que lleven mi visión y mi intención de la forma más fiel posible al programa".

A pesar de las preocupaciones que le genera, 'El juego del calamar: The challenge' cuenta con el apoyo del creador de la serie original, que le quita hierro al asunto: "Creo que tomarse las cosas demasiado en serio no es la mejor manera de estar en el mundo del entretenimiento. No sienta un gran precedente".

El concurso pretende convertirse en la mayor producción televisiva de la historia. Con tintes de reality show, contará con 456 participantes y 4,56 millones de dólares de premio, según ha contado Netflix en un comunicado. Aunque, sobra decir, que el final no será tan trágico para los concursantes.

Dog-hyuk también da pistas sobre la temporada 2 de 'El juego del calamar'

Mientras llega este concurso, que está en su fase de casting, los fans de la serie también se pueden ir preparando para su temporada 2, que Netflix no tardó en confirmar. En otra reciente entrevista a The Hollywood Reporter, el director de la serie dijo de la segunda temporada que "la filosofía de la primera temporada se extiende a la segunda, en lugar de intentar satisfacer las expectativas de los espectadores".

También dio algunas claves sobre cómo empezarán los siguientes episodios, en concreto, respecto a Seong Gi-hun: "No puedo compartir detalles todavía, pero sabemos que Seong Gi-hun es una persona nueva en el final de la primera temporada, así que la segunda va a seguir al nuevo Gi-hun y cómo se desarrollarán las cosas con este nuevo tipo de personaje". Puedes ver el resto de sus comentarios en el vídeo de arriba.

