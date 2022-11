El actor de 'El juego del calamar', O Yeong-su, imputado por un delito sexual de "agresión indecente"

Este 25 de noviembre se ha confirmado que el actor O Yeong-su, el Jugador 1 de 'El juego del calamar', ha sido acusado de conducta sexual inapropiada.

Según la acusación, Yeong-su, ganador del Globo de Oro este año por su papel en la serie de Netflix, realizó una 'agresión indecente' con una mujer en el año 2017 y fue demandado el pasado diciembre.

Park Hae-soo y O Yeong-su en los Emmy | Getty Images

En un primer momento la policía entrevistó a los testigos y revisó las opiniones de los abogados y decidieron no transferir el caso en abril, pero la víctima apeló la decisión y el caso ha sido re-investigado.

Según informa JTBC, el actor de 78 años ha negado las acusaciones explicando los hechos: "Yo simplemente le cogí la mano y la guié por el lago. Me disculpé porque dijo que no iba a montar un follón al respecto pero eso no significa que admita los cargos", afirma.

La oficina del fiscal del distrito de Suwon en su sede de Seongnam ha imputado a Yeong-su con "asalto indecente" sin producirse detención.

El actor surcoreano y militar retirado, que ha trabajado toda su vida en teatro, cine y televisión, ganó su fama internacional con el fenómeno 'El juego del calamar', aunque también ha trabajado en películas como 'Soul Guardians', 'A Little Monk', 'Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom' o la serie 'God of War'.

