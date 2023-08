La reacción de Millie Bobby Brown cuando su amigo de 'Stranger Things', Noah Schnapp, le dijo que era gay: "Demasiado difícil"

La estrella de 'Stranger Things', Noah Schnapp, conquistó a millones de fans tras interpretar a Will Byers en la icónica ficción de Netflix. En la temporada 4 de la serie, se desveló que su personaje era gay y estaba enamorado de su mejor amigo Mike, interpretado por Finn Wolfhard.

A principios de enero de 2023, el propio Noah confirmó su homosexualidad a través de un vídeo de TikTok en el que se comparó con su personaje en la serie. "Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba", compartió Schnapp, como puedes ver en el vídeo de arriba. Recientemente, el actor también ha afirmado que su personaje influyó en la aceptación de su propia sexualidad y si no fuera por él "aún estaría en el armario".

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

El actor ahora disfruta de su sexualidad libremente y la muestra sin miedo, como hizo el pasado mes de junio cuando celebró y acudió por primera vez a la marcha anual del Orgullo LGTBIQ+ en Nueva York junto a sus padres y amigas.

Desde que compartió su homosexualidad, Schnapp ha recibido el apoyo de sus familiares y sus amigos, al igual que de sus compañeros de reparto de 'Stranger Things' como Wolfhard quien compartió su orgullo por el actor y afirmó que le "veía muy feliz", y también la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp van a California en el nuevo teaser de 'Stranger Things' |

El actor ha relatado durante una entrevista para Variety cómo fue la natural reacción de Millie cuando él le compartió que era gay durante una videollamada desde Party City, una tienda de decoración para fiestas: "Estaba tratando de decírseloen persona pero estaba siendo demasiado difícil", confesó Noah.

"Entonces, un día la llamé por FaceTime en medio de Party City y dije: 'Millie, soy gay'", relató el actor. "Ella dijo: '¡Oh, Schnapper! ¡Finalmente me lo dijiste!'".

Millie y Noah se conocieron en 2016 durante el rodaje de 'Stranger Things' donde sus personajes comparten una bonita y estrecha amistad que traspasó la pantalla pues ambos se han declarado mejores amigos en público.