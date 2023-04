El detalle público de Noah Schnapp con Millie Bobby Brown tras el revuelo de su compromiso

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown eran solo unos niños cuando fueron elegidos para interpretar a Will Byers y a Eleven en 'Stranger Things'. La serie de Netflix los unió y los jóvenes han crecido juntos creando una fuerte amistad.

Tal es la unión que Noah y Millie tienen que el actor no pudo evitar compartir la emoción que tenía después de que Bobby Brown anunciara repentinamente su compromiso con su novio Jake Bongiovi. En el vídeo de arriba puedes ver lo que escribió el actor.

Millie sorprendía a todos sus seguidores de Instagram publicando una foto con Jake donde se podía ver su anillo de compromiso a la vez que escribía: "Ya te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos".

Ahora, tras comunicar el compromiso, Noah Schnapp ha querido tener otro detalle con su amiga y ha publicado en Instagram Stories una imagen donde aplaude la marca de estética de Millie Bobby Brown: "La mejor", escribe haciendo referencia a la marca. Para después escribir: "Te quiero", dedicado a Millie.

En la imagen aparece Noah probando unos parches para descongestionar la ojera de Florence by Mills, la marca que Millie Bobby Brown lanzó en el verano de 2019, una línea de productos cosméticos destinados a un público más joven.

Noah Schnapp probando la marca de estética de Millie Bobby Brown | Instagram Noah Schnapp

"No puedo comenzar a explicar el amor que tengo por esto y lo duro, alocado y emocionada que estaba de crearlo", escribía Millie en Instagram cuando anunció su proyecto. "Ha sido mucho tiempo guardando un secreto, pero ahora finalmente puedo compartir la noticia con todos vosotros. Gracias por todo el amor y el apoyo que me dan todos los días".

“Quería entrar en este espacio porque había una brecha en el mercado para los jóvenes", explicaba la actriz a WWD. "Supongo que nunca pude encontrar algo que me gustara ponerme en la cara y se sintiera bien. Me quitaba el maquillaje y boom, aparecía otro grano. Hay varios productos diferentes que me he puesto que no eran buenos para mí. Algunos de esos eran antienvejecimiento, y yo tenía 10 años", comentaba sobre por qué decidió lanzar este proyecto.