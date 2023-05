Millie Bobby Brown ('Stranger Things') gana tres veces más que un trabajador medio en un año con un solo post

Millie Bobby Brown es una de las actrices juveniles más aclamadas de nuestro tiempo. Desde su debut como Eleven en 'Stranger Things' no ha dejado de recibir numerosos elogios, gracias a su madurez para combinar la candidez y la fuerza de un personaje emocional con una importante dualidad. Esto le ha permitido adquirir muchísima fama y popularidad convirtiéndose en una de las actrices mejor valoradas y pagadas del momento.

La actriz de solo 19 años ya ha interpretado todo tipo de papeles. Así, la hemos visto en 'Godzilla: King of the Monsters', 'Enola Holmes' junto a Henry Cavill y la veremos próximamente en 'The Electric State' junto a Chris Pratt. Ahora este éxito profesional se ha unido uno de sus mejor momento personales, ya que la actriz ha anunciado su compromiso con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, como podemos ver en el vídeo de arriba.

Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi en los premios Bafta 2022 | Getty

La carrera meteórica de Brown no ha hecho más que empezar y esto ha dado de qué hablar sobre la gran fortuna que está recaudando la pequeña Eleven. Además de sus trabajos delante de las pantallas, otra de las principales fuentes de ingresos de la actriz son sus publicaciones y patrocines a través de Instagram. Así, según recoge el medio 'Cheatsheet' Millie podría llegar a ganar hasta 174.058 dólares por cada publicación de Instagram patrocinada.

Estos datos ya se veían venir, ya que el estrellato de la actriz es imparable y ha formado parte la lista de la revista Variety de los 26 nombres mejor pagados de Hollywood. Ella se encuentra en el puesto numero 16 y ha llegado a embolsarse 10 millones de dólares por la segunda parte de 'Enola Holmes' de la que además es productora.

Millie Bobby Brown en 'Enola Holmes' | Netflix

El pago es masivo en comparación con el ingreso promedio en Estados Unidos y el dinero que ganan sus coprotagonistas de 'Stranger Things', ya que Finn Wolfhard, es el siguiente que más gana por publicación en redes y su cifra asciende hasta 77.613 dólares por publicación patrocinada en la plataforma.

Esta diferencia tiene que ver con la cantidad de seguidores y la frecuencia de la participación de las cuentas. La actriz de 'Enola Holmes' tiene más de 52 millones de seguidores y tiene una participación mucho más alta que la del resto de sus compañeros. Wolfhard y su amigo ompañero Noah Schnapp ya superan los 23 millones de seguidores pero ni rozan el alcance con el público de su compañera.

Estas cifras son muy llamativas en comparación a la población estadounidense ya que según USA Today, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU de 2021 mostraron que el ingreso promedio fue de poco más de 51.000 dólares anuales en los Estados Unidos. Además informaron que el ingreso de la clase media oscila entre 50.000 y 135,000 dólares al año, en hogares en los que podría haber varias personas trabajando.

Tercera temporada 'Stranger Things' | Netflix

Todos estos datos llevarían a la conclusión de que efectivamente, Millie Bobby Brown es capaz de ganar tres veces más que un trabajador medio en un año en EEUU con un solo post publicitario en Instagram.

Ahora la actriz se encuentra ultimando los detalles para el estreno en Netflix de 'Damsel' junto a Robin Wright y Ray Winstone. Además ha estado rodando el filme 'The Electric State' que protagoniza junto a Chris Pratt y estará disponible en la misma plataforma en octubre de 2023. Sin embargo, el proyecto que tiene inquietos a todos sus fans es el rodaje de la última temporada de 'Stranger Things' que no verá la luz hasta la segunda mitad de 2024.