La foto de Noah Schnapp ('Stranger Things') radiante de felicidad celebrando su primer Orgullo LGTBIQ+

Probablemente uno de los personajes más queridos de 'Stranger Things' sea el de Will Byers. Ya en los últimos capítulos de la serie se reveló que el personaje, interpretado por Noah Schnapp, era gay y estaba enamorado de su mejor amigo, Mike (Finn Wolfhard), algo que muchos fans llevaban especulando años.

Pero no tan lejos de la ficción, a principios de enero de 2023, el propio Noah Schnapp confirmaba su homosexualidad mediante un vídeo de TikTok en el que se comparaba con su personaje de 'Stranger Things', como podemos ver en el vídeo de arriba : "Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba".

"Cuando por fin les dije a mis amigos y a mi familia que era gay después de haber pasado miedo en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue 'ya lo sabíamos'", explicaba entonces. Ante esta revelación su compañero de rodaje Finn Wolfhard afirmó que se siente muy orgulloso de él y que ahora le veía muy feliz.

Finn Wolfhard y Noah Schnapp como Mike y Will como 'Stranger Things' | Netflix

Ahora el actor vive su sexualidad libremente y ha participado en la marcha anual del Orgullo LGTBIQ+ de Nueva York. Schnapp acudió al evento junto a sus padres, Karine y Mitchell, quienes han sido un gran apoyo para él durante todo este proceso, y sus amigas Sophie Levy y Katy Totah.

El actor subió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se podía ver como sonreía muy emocionado de oreja a oreja mientras disfrutaba, con el agua hasta los tobillos, en el Washington Square Park. Schnapp lucía una camiseta con los colores del arco iris en la que se podía leer "recién salido del armario", pantalones blancos y un conjunto de cinta para el pelo y sudadera con la bandera gay a juego.

Una de las fotos más tiernas que publicó fue junto a su madre en la que Noah le da un beso en la mejilla antes de dirigirse al parque y caminar en el desfile con purpurina y banderas por todas partes.

Algunas personas decidieron dejar mensajes de odio en su Instagram pero los fans y sus compañeros de profesión se unieron en comentarios con bonitos mensajes como el de la actriz Amy Beth McNulty ('Anne with an E') que escribió: "¡¡¡Sí!!! Bienvenido", la actriz Katherine Langford ('Por 13 razones') también comentó: "Feliz Orgullo" y su hermana Chloe Schnapp aseguró que las fotos eran "increíbles".

Los fans de Noah Chnapp y del universo de 'Strangers Things' están deseando poder volver a ver al actor en la piel de Will Byers en las pantalla para decir adiós al personaje en su última temporada. El gran éxito de Netflix todavía no tiene concretada la fecha en la que estará disponible en la plataforma por su parón indefinido tras la huelga de guionistas pero tendremos que prepararnos para la despedida definitiva de las locas aventuras de Eleven, Will, Dustin, Mike, Lucas y Max.