Colin Egglselfield, que protagonizaba junto a Jennifer Love Hewitt la serie The Client List, fue diagnosticado de cáncer de próstata en enero de 2025.

Por aquel entonces, el intérprete ya se sentía optimista al respecto, fruto de la pronta detección de la enfermedad. Una situación que no vivió en sus dos cánceres anteriores, ambos testiculares en la década de los 2000.

Ahora, Egglselfield ha revelado que "está libre de cáncer" y que "se siente muy bien". Una gran noticia que ha querido celebrar sin olvidar las dificultades que ha sufrido en el camino.

Colin Egglesfield y Jennifer Love Hewitt en The Client List | Sony Pictures Television

"Por suerte, lo detectaron a tiempo y no tuve que hacerme radioterapia ni quimioterapia, y eso era algo que simplemente quería evitar", explica en una entrevista con E! News, antes de comentar lo complicado de sus primeros diagnósticos: "Esperé casi hasta que fue demasiado tarde y empezó a extenderse"

"Cuando me operaron y analizaron los ganglios linfáticos y cosas así, determinaron que se había extendido. Así que tuve que hacerme radioterapia y no quería pasar por eso nunca más", continúa sobre los cánceres en la época de los 2000.

"No ha sido una recuperación fácil, porque tengo que aprender a ir al baño de nuevo y tengo que lidiar con problemas de erección", comenta Colin sobre su estado de salud actual: "Pero saber que no tendré que lidiar con esto en el futuro y que potencialmente puedo seguir adelante es algo por lo que estoy muy agradecido".

De igual modo, el actor ha mostrado su optimismo: "El mensaje que intento transmitir es que la urgencia de la vida siempre es ahora; el mañana no está garantizado".

"Muchos hemos sido condicionados a buscar satisfacción y plenitud en el exterior. Y lo que he aprendido con esta experiencia es que realmente se trata de desacelerar y mirar hacia dentro, de elegir ser agradecido", sigue en sus declaraciones: "Si no soy feliz o no me siento realizado, haré lo que sea necesario para crear esa plenitud".

Ahora, ya recuperado, Colin se ha convertido en un apoyo para todas las personas que están pasando dificultades en este aspecto: "Ayudo a las personas a reflexionar sobre si no están satisfechas con su situación actual, si tienen dificultades o si están estancadas".

"Básicamente, les ayudo a asumir la personalidad de un guionista para reescribir el guion de su vida y luego crear el personaje heroico que puedan asumir para cumplir con el legado que desean dejar", sentencia el actor.

Así pues, Colin Egglselfield ya puede decir que está libre de cáncer. Todavía está en proceso de recuperación a causa de las secuelas; sin embargo, todos los aprendizajes sobre la resiliencia que ha hecho en el camino, lo acompañarán el resto de sus días.