Ser Duncan "Dunk" el Alto es el protagonista de El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie ambientada en el universo de Poniente y la cual transcurre décadas antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

Desde hace años, muchos lectores y espectadores se han preguntado si Dunk guarda relación con Brienne de Tarth, uno de los personajes más queridos de la serie original, interpretado por Gwendoline Christie. La respuesta es afirmativa: ambos están emparentados.

Gwendoline Christie como Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos' | HBO

El propio George R. R. Martin confirmó en 2016, durante la convención BaltiCon celebrada en Baltimore, que Ser Duncan el Alto es un antepasado directo de Brienne de Tarth. Preguntado por un fan sobre si se revelaría cómo se producía esa descendencia, el escritor respondió de forma escueta: "Con el tiempo. Todo se revelará con el tiempo".

Más allá de esa confirmación, Martin no ha ofrecido detalles concretos sobre la línea exacta que conecta a ambos personajes. Sin embargo, las novelas ya habían dejado pistas claras. En Festín de Cuervos, Brienne recuerda haber encontrado en la armería de su padre, en el Castillo del Atardecer, un viejo escudo con el emblema de Ser Duncan el Alto, una referencia que muchos interpretaron como una señal directa de parentesco.

Peter Claffey como Dunk en El Caballero de los Siete Reinos | HBO

En la misma novela, Brienne decide pintar el sigilo de Dunk en su propio escudo en Valle Oscuro, reforzando simbólicamente esa conexión. A ello se suma el hecho de que Martin ha descrito a ambos personajes de manera muy similar: una estatura imponente, gran fortaleza física, un fuerte sentido del honor y una lealtad inquebrantable a los ideales de la caballería.

La saga también rinde homenaje a Dunk en la serie original. En Juego de Tronos, Joffrey Baratheon menciona a Ser Duncan el Alto al hojear un libro de la historia de la Guardia Real: "Cuatro páginas para Ser Duncan. Debió de ser un hombre excepcional".

Martin ha señalado en varias ocasiones que Dunk tuvo varios descendientes a lo largo de la historia de Poniente, aunque hasta ahora solo ha confirmado de forma explícita su vínculo con Brienne. Con El Caballero de los Siete Reinos explorando por primera vez su historia en televisión, no se descarta que futuras temporadas profundicen en el legado de uno de los caballeros más nobles que ha dado Poniente.