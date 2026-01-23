Paris Hilton ha revivido recientemente uno de los momentos más dolorosos de su pasado, durante una intervención en el Capitolio de Estados Unidos, donde ha hablado abiertamente sobre la filtración en 2004 de un vídeo sexual grabado cuando tenía 19 años. "Cuando tenía 19 años, un vídeo privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. Lo llamaron un escándalo. No lo fue. Fue abuso", declara.

Hilton, que ahora tiene 44 años y una hija, ha comparecido acompañada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Laurel Lee, para apoyar la Ley DEFIANCE, una propuesta legislativa destinada a permitir que las víctimas de contenido sexual explícito generado por inteligencia artificial puedan emprender acciones legales contra quienes lo creen, difundan o soliciten con intención de distribuirlo.

Durante su discurso ante la prensa, Hilton ha recordado que el vídeo fue grabado por su entonces novio, Rick Salomon, y explica que se sintió presionada a permitir la grabación, creyendo que se trataba de algo privado. Relata que utilizó alcohol y metacualona para afrontar la situación y que, cuando las imágenes aparecieron en internet, la relación ya había terminado.

"En aquel entonces no había leyes que me protegieran. Ni siquiera había palabras para describir lo que me habían hecho. Internet era nuevo, y también lo era la crueldad que trajo consigo", afirma.

La estrella ha explicado que el impacto del vídeo fue devastador, no solo por la exposición pública, sino por la reacción social que recibió. "Me insultaron. Se rieron de mí y me convirtieron en el chiste. Vendieron mi dolor por clics y luego me dijeron que me callara, que pasara página, incluso que agradeciera la atención. Nadie vio el pánico, la humillación ni la vergüenza. Nadie me preguntó qué perdí", relata.

Hilton ha subrayado también que nunca obtuvo beneficios económicos del vídeo y que los 400.000 dólares que recibió posteriormente como compensación fueron donados a una organización benéfica.

En su intervención final, Hilton aseguró que hablaba no solo por ella, sino por quienes no tienen una plataforma pública desde la que defenderse: "Tuve la oportunidad de recuperar mi historia, pero muchos otros no. Cuando tu imagen es violada, no desaparece; vive dentro de ti. Decir la verdad me ha ayudado a sanar".

"Soy Paris Hilton: mujer, esposa, madre y superviviente. Lo que me hicieron estuvo mal, y seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, a cada niña y a cada superviviente, ahora y en el futuro", ha concluido.