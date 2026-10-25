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PROTAGONISTA DE LA ORIGINAL

Ellen Burstyn carga contra la nueva película de El Exorcista de Scarlett Johansson: "Ya basta"

La nueva película de El Exorcista dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson ha encontrado una detractora donde menos se esperaba: Ellen Burstyn, la actriz de la cinta original.

Ellen Burstyn

Vídeo: Universal Pictures | Foto: Gtres

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Miguel Toba
Miguel Toba
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La expectación por la nueva cinta de la saga El Exorcista no ha parado de crecer desde que se lanzara el tráiler que puedes ver en el vídeo de arriba.

Dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson, John Leguizamo, Sasha Calle y Chiwetel Ejiofor, El Exorcista: Mártires contará una nueva historia independiente pero del mismo universo que la película original de 1973.

Scarlett Johansson en El exorcista: Mártires
Scarlett Johansson en El exorcista: Mártires | Universal Pictures

Precisamente, una de las actrices de aquel film, Ellen Burstyn, ha criticado a la próxima cinta. La actriz de 93 años ha dicho en una entrevista con Variety: "¿No hay ya suficiente con lo de El Exorcista? Ya basta".

La intérprete dio vida a Christine MacNeil, la madre de Regan (Linda Blair), y años más tarde volvió a aparecer en El Exorcista: Creyente con la idea de lanzar una trilogía que fue descartada tras su pésima acogida por la crítica.

Ellen Burstyn en El Exorcista (1973)
Ellen Burstyn en El Exorcista (1973) | Warner Bros.

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