La actriz de Logan Dafne Keen confiesa que le ofrecieron cocaína con 11 años y cómo Hugh Jackman la protegía: "Es el mejor"

La actriz hispano-británica Dafne Keen, conocida por su papel de Laura (X-23) en Logan y Deadpool & Wolverine, ha sorprendido al revelar unos desconocidos momentos sobre su infancia y adolescencia en la industria cinematográfica.

Y es que en una entrevista en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, la intérprete de 21 años ha abordado cómo presenció el consumo de sustancias desde una edad muy temprana y cómo logró mantenerse al margen.

Durante la conversación, el presentador Michael Rosenbaum le preguntó si de niña había presenciado "mucho consumo de alcohol" en el sector, a lo que Keen respondió afirmativamente, añadiendo un detalle aún más perturbador: "Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje. En pequeñas cantidades. Como de 11, 12 o 13 años. Vi lo que era y pensé: 'No me interesa para nada'".

Ante el asombro del propio Rosenbaum (quien reaccionó exclamando en la misma entrevista: "¿11 o 12? ¡Hombre, yo no empecé tan pronto!"), la actriz aclaraba: "Bueno, yo tampoco. Afortunadamente, yo decía que no".

La estrella de series como The Acolyte (Disney+) explicaba que haber presenciado ese ambiente de niña condicionó su relación con el alcohol y las drogas: "No creo haber estado nunca lo suficientemente borracha como para tener resaca. Soy muy maniática con eso. Además, creo que de niña, cuando era actriz, presencié tanto de eso que simplemente no me interesaba".

De hecho, la actriz admitió en la entrevista que durante su adolescencia mentía a sus amigos para evitar la presión social: "De adolescente solía mentir para que no me presionaran mis compañeros. Decía cosas como: 'No, estoy bien. No quiero beber. Ya me tomé algo'. Completamente sobria. La chica más recatada del mundo. Decía: '¡Dios mío, no, ya estoy muy drogada!'. Literalmente, me había tomado una Coca-Cola".

Pese a rechazar los excesos, la intérprete aseguraba mantener una vida social intensa: "Diría que soy muy divertida. En realidad no lo necesito. Salgo y me quedo hasta las 6, pero sobria. Solo por el ambiente, porque me gusta la música, me gusta bailar y me gusta la gente".

Aunque Keen no reveló la identidad de quienes le ofrecieron sustancias en sus inicios tras debutar a los 9 años en la serie de la BBC The Refugees, sí quiso destacar el comportamiento de su coprotagonista en Logan, Hugh Jackman.

La actriz elogió el rol protector que el actor australiano ejerció con ella durante la grabación cuando apenas tenía 12 años: "Me dio mucho apoyo y muy buenos consejos. Y siempre fue encantador. Es el mejor padre que uno podría desear. Y es el mejor padre en la pantalla. Realmente era como una figura paterna".

Keen subrayaba cómo Jackman se aseguró en todo momento que estuviera bien en el plató: "Se aseguró de que nadie abusara de mis horarios, de que me divirtiera en el set y de que no fuera consciente de ninguna tensión que pudiera estar ocurriendo detrás de escena. Era increíblemente protector y maravilloso".