Quentin Tarantino sintió que "decepcionó" a Brad Pitt tras dejarlo colgado con Las nuevas desventuras de Cliff Booth: "Me sentí mal"

Quentin Tarantino ha confesado abiertamente la mala sensación que le dejó la decisión de cancelar la secuela de Érase una vez en Hollywood, un proyecto centrado en el icónico doble de acción Cliff Booth que finalmente dirige David Fincher con Brad Pitt de nuevo como protagonista.

Tras ganar el Oscar por su papel en la película de 2019, tanto Pitt como Tarantino estaban entusiasmados con continuar la historia pero, tras redactar el guion de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, el cineasta determinó que no sería la décima y última película de su carrera como director.

En una entrevista conjunta (a Tarantino y Fincher) concedida a la revista Empire, Tarantino reconoció el peso que supuso para él tomar esa decisión: "A él [Pitt] fue a quien sentí que realmente decepcioné cuando no lo hice. Me sentí mal por eso".

Brad Pitt como Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood | SONY Pictures

Por su parte, David Fincher explicaba que decidió involucrarse tras conocer el desánimo del actor, con quien ya había trabajado en Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button. Fincher revelaba que la iniciativa nació cuando Pitt se mostró "decepcionado por no poder volver a interpretar a Cliff Booth", lo que llevó a la estrella a preguntarle si estaría dispuesto a leer el guion de Tarantino, siempre y cuando este diera su consentimiento previo.

La propuesta cogió por sorpresa al director de Pulp Fiction: "Me quedé de piedra", recordaba Tarantino en Empire. "Pensé: '¿En serio? ¿Crees que le interesaría? ¡Joder, claro que sí! ¡Enséñaselo!'", continuaba.

Quentin Tarantino | Gtres

Pese al entusiasmo inicial de Fincher por el guion, Tarantino confesó haber sentido temor a arruinar el acuerdo durante las primeras conversaciones entre ambos: "Las primeras veces que hablamos, yo era como el que intentaba convencer a una mujer guapísima de que se acostara conmigo. Intentaba manejar la situación para no decir nada que lo estropeara todo…"

"Una de las cosas que hizo que todo funcionara fue mi entusiasmo por que David trabajara con mi material. Me he ganado mucho respeto como guionista, pero sigo sintiendo que la gente piensa que soy un director que solo escribe para sí mismo. El hecho de que un director del calibre de David dedicara un año y medio de su vida a trabajar con mi material fue maravilloso. Decía mucho de lo que estaba escrito en el guion", confesaba el director.

La nueva entrega, ambientada en 1977 con Cliff Booth trabajando como asistente en un estudio de Hollywood, reúne un reparto formado por Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Scott Caan y Timothy Olyphant junto a Brad Pitt.

Brad Pitt y el director David Fincher | Cordon Press

Sobre el trabajo con el actor recuperando al personaje, David Fincher destacó en Empire el profundo conocimiento que Pitt tiene del papel: "Está totalmente entregado. Para mí, lo más raro y fascinante de todo esto es que nunca me había visto en una situación en la que el actor que interpreta al personaje sepa más sobre él de lo que tú sabrás jamás. A veces tienes que frenarlo un poco. Yo controlaba las novedades, pero Brad sabía perfectamente quién era ese tipo, así que era capaz de aguantar el bombardeo de: '¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro?'. Él reaccionaba en plan: 'No, no, no. Esto lo tengo controlado'".

La película Las nuevas desventuras de Cliff Booth se estrenará de forma exclusiva en cines IMAX el 25 de noviembre, previo a su llegada a Netflix un mes después.