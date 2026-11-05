RELEVO PARA SER 007
Pierce Brosnan apoya a Callum Turner, marido de Dua Lipa, para ser el próximo James Bond: "Espero con impaciencia las noticias"
Pierce Brosnan ha mandado un mensaje a todos los candidatos para interpretar a James Bond a la vez que ha mostrado públicamente su apoyo al intérprete Callum Turner para suceder a 007.
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La carrera por descubrir quién tomará el testigo de Daniel Craig como el nuevo agente 007 ha entrado en su fase decisiva y ya cuenta con la bendición de una de las mayores leyendas de la franquicia.
Y es que el actor Pierce Brosnan, quien dio vida a James Bond en cuatro entregas de la saga, ha mostrado públicamente "su impaciencia" por este nuevo giro en la saga y su interés por Callum Turner, uno de los tres intérpretes preseleccionados cuyas pruebas finales de cámara han tenido lugar el mes pasado en los estudios Bray de Berkshire.
A sus 73 años, el veterano actor irlandés se ha sincerado a Vanity Fair sobre su postura actual frente al casting de la saga cinematográfica: "Oh, ahora solo soy un espectador. Soy solo un hombre común y corriente que está ansioso por ver quién interpretará este papel épico en la historia del cine. Todos los hombres que están en la lista son actores que admiro".
Brosnan, que ya "había trabajado" en el pasado con Turner, quiso alabar las cualidades de los aspirantes remarcando que "todos tienen una voz, un físico y una presencia en pantalla. Todos estos jóvenes tienen una larga trayectoria como actores."
Asimismo, en las declaraciones, Pierce Brosnan dedicaba unas emotivas palabras y consejos para el elegido que asuma el icónico rol del espía británico: "A quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, mucha fuerza y valentía. Es difícil decir quién será, pero espero con ansias escuchar la noticia y la celebración del próximo James Bond".
El respaldo de Brosnan se produce en medio de intensas especulaciones que señalan a Jack Lowden (de 36 años y estrella de Slow Horses) como el gran favorito frente a Turner. La mecha de los rumores la prendió su propio compañero de reparto Gary Oldman (de 68 años), quien llegó a decir en la cadena canadiense Global: "Se rumorea que [Jack] está en la lista de candidatos [para Bond]. Pronto lo sabremos, ¿verdad?...Porque lo han elegido. Ya han tomado su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack".
En paralelo a Turner y Lowden, los seguidores de la franquicia barajan el nombre de Joe Alwyn (35 años) como la misteriosa tercera estrella que habría participado en los castings de Berkshire.
Mientras tanto, las apuestas como Ladbrokes sitúan a Lowden como claro candidato (8/11) seguido de Turner (2/1), señalando que: "Parece que la carrera por Bond está llegando a su momento decisivo y los apostadores respaldan firmemente a Jack Lowden para que sea el elegido. Ya es el favorito y las últimas especulaciones no han hecho más que aumentar el apoyo a su favor, con Callum Turner como su mayor amenaza", dijo a The Sun Nicola McGeady, la portavoz oficial de la gran casa de apuestas británica Ladbrokes
Tras desestimarse la candidatura de Jacob Elordi y sonar nombres como Josh O'Connor, Harris Dickinson o Jack Barton, el proyecto que dirigirá Denis Villeneuve se encuentra a la espera del anuncio oficial antes de final de año para comenzar el rodaje en 2027.
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