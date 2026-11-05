Pierce Brosnan apoya a Callum Turner, marido de Dua Lipa, para ser el próximo James Bond: "Espero con impaciencia las noticias"

La carrera por descubrir quién tomará el testigo de Daniel Craig como el nuevo agente 007 ha entrado en su fase decisiva y ya cuenta con la bendición de una de las mayores leyendas de la franquicia.

Y es que el actor Pierce Brosnan, quien dio vida a James Bond en cuatro entregas de la saga, ha mostrado públicamente "su impaciencia" por este nuevo giro en la saga y su interés por Callum Turner, uno de los tres intérpretes preseleccionados cuyas pruebas finales de cámara han tenido lugar el mes pasado en los estudios Bray de Berkshire.

A sus 73 años, el veterano actor irlandés se ha sincerado a Vanity Fair sobre su postura actual frente al casting de la saga cinematográfica: "Oh, ahora solo soy un espectador. Soy solo un hombre común y corriente que está ansioso por ver quién interpretará este papel épico en la historia del cine. Todos los hombres que están en la lista son actores que admiro".

Teri Hatcher y Pierce Brosnan como James Bond en 'El mañana nunca muere' | Cordon Press

Brosnan, que ya "había trabajado" en el pasado con Turner, quiso alabar las cualidades de los aspirantes remarcando que "todos tienen una voz, un físico y una presencia en pantalla. Todos estos jóvenes tienen una larga trayectoria como actores."

Asimismo, en las declaraciones, Pierce Brosnan dedicaba unas emotivas palabras y consejos para el elegido que asuma el icónico rol del espía británico: "A quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, mucha fuerza y valentía. Es difícil decir quién será, pero espero con ansias escuchar la noticia y la celebración del próximo James Bond".

El respaldo de Brosnan se produce en medio de intensas especulaciones que señalan a Jack Lowden (de 36 años y estrella de Slow Horses) como el gran favorito frente a Turner. La mecha de los rumores la prendió su propio compañero de reparto Gary Oldman (de 68 años), quien llegó a decir en la cadena canadiense Global: "Se rumorea que [Jack] está en la lista de candidatos [para Bond]. Pronto lo sabremos, ¿verdad?...Porque lo han elegido. Ya han tomado su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack".

En paralelo a Turner y Lowden, los seguidores de la franquicia barajan el nombre de Joe Alwyn (35 años) como la misteriosa tercera estrella que habría participado en los castings de Berkshire.

Jack Lowden, Callum Turner y Jack O'Connell | Gtres

Mientras tanto, las apuestas como Ladbrokes sitúan a Lowden como claro candidato (8/11) seguido de Turner (2/1), señalando que: "Parece que la carrera por Bond está llegando a su momento decisivo y los apostadores respaldan firmemente a Jack Lowden para que sea el elegido. Ya es el favorito y las últimas especulaciones no han hecho más que aumentar el apoyo a su favor, con Callum Turner como su mayor amenaza", dijo a The Sun Nicola McGeady, la portavoz oficial de la gran casa de apuestas británica Ladbrokes

Tras desestimarse la candidatura de Jacob Elordi y sonar nombres como Josh O'Connor, Harris Dickinson o Jack Barton, el proyecto que dirigirá Denis Villeneuve se encuentra a la espera del anuncio oficial antes de final de año para comenzar el rodaje en 2027.