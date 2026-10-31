Las imágenes de Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos) refugiado en una estación de metro de Ucrania por los bombardeos rusos

Nikolaj Coster-Waldau, conocido mundialmente por dar vida a Jaime Lannister en Juego de tronos, ha protagonizado unas impactantes imágenes que reflejan la difícil situación que atraviesa Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia.

El actor danés ha sido fotografiado en una estación de metro de Kiev, donde tuvo que refugiarse ante la amenaza de un posible ataque con misiles y drones sobre la capital ucraniana.

Nikolaj Coster-Waldau se refugia dentro de una estación de metro en Kiev | Reuters

En las fotografías se puede ver al intérprete en las instalaciones del metro, primero esperando un tren para trasladarse hasta una zona segura y, posteriormente, descansando sobre una cama plegable junto a sus pertenencias y un saco de dormir.

Nikolaj Coster-Waldau se refugia dentro de una estación de metro en Kiev | Reuters

El propio actor ha compartido algunos detalles de esta experiencia a través de sus redes sociales: "Pasé una noche en el metro de Kiev. Fue una noche bastante dura. Yo puedo vivir esta experiencia una vez y contarlo, pero para miles de ucranianos es una necesidad para mantenerse a salvo durante los bombardeos".

La presencia del actor en Kiev se debía a que es embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 2016, una labor desde la que ha trabajado para dar visibilidad a diferentes causas internacionales.

Tras alcanzar la fama mundial como el Matarreyes en la serie de HBO, el actor tiene pendientes de estreno varios proyectos, entre ellos la película The Last Mrs. Parrish, en la que compartirá protagonismo con Jennifer Lopez.