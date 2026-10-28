En su funeral privado: Revelan cómo fue la desoladora despedida de los actores de Friends a Matthew Perry

El estreno de la docuserie de tres episodios de Netflix, El de Matthew Perry (The One About Matthew Perry), ha sacado a la luz detalles inéditos sobre cómo fue la última despedida de sus compañeros de reparto de la mítica comedia Friends.

Pese a que ninguno de los cinco actores principales (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer) optó por participar en las entrevistas del proyecto, la hermana del fallecido intérprete, Mia Perry Bowick, ha revelado la conmovedora imagen que protagonizaron.

Perry falleció en su jacuzzi en su casa de California y, según el informe de la autopsia, su muerte se atribuyó a los "efectos agudos de la ketamina", catalogándose como ahogamiento accidental.

"No sabíamos nada sobre cómo había muerto Matthew. La versión que la mayoría de nosotros creíamos que había ocurrido era que había sufrido un ataque al corazón mientras estaba sentado en su jacuzzi", explicaba Bowick, y añadía que sintió una "avalancha de confusión" cuando se publicó el informe de la autopsia.

"Esa fue la primera vez que descubrí que estaba consumiendo ketamina extra en secreto", y agregaba que tenía "muchos sentimientos encontrados".

Los protagonistas de 'Friends: The Reunion' | HBO Max

Su funeral privado, celebrado a ataúd abierto en noviembre de 2023, estuvo reservado estrictamente para "solo para amigos cercanos y familiares", según rememoraba Bowick.

En ese entorno de absoluta privacidad y profunda tristeza, los cinco compañeros de reparto hicieron acto de presencia unidos: "Entraron juntos", recordaba la hermana del actor sobre el momento en que el grupo se dirigió al lugar donde descansaba el cuerpo del inolvidable Chandler Bing.

La hermana del intérprete describía con especial emoción la desgarradora escena: "Los cinco se acercaron al ataúd cogidos de la mano y se quedaron a su alrededor, llorando".

Asimismo, Mia Perry Bowick explicó el cariñoso gesto que tuvieron con ella: "No los había visto en al menos 20 años", admitía. Destacando además la arropadora reacción que tuvo la intérprete de Rachel Green al verla: "Aniston fue la primera en acercarse a mí y darme un fuerte abrazo, pero todas lo hicieron".

Matthew Perry, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow en los People's Choice Awards 2003 | Getty

Durante la ceremonia se vivieron además momentos entre el duelo y la comedia que caracterizaron la trayectoria del artista. "Nos reímos en los funerales", reflexionaba la directora del documental Mary Robertson.

"Lloramos en las bodas. Esto era característico de la vida de Matthew. Yo diría que es característico de la vida de todos nosotros. Vivió una vida intensa en muchos sentidos. Sus momentos de mayor felicidad fueron más intensos, y sus momentos de mayor tristeza, más profundos que los de muchas otras personas. Pero hubo grandes momentos de comedia y grandes tragedias en su vida", continuaba.

En esa misma línea, la propia hermana de Perry vivió un imprevisto instante de humor en mitad de la desgracia, asegurando que llegó a percibir la presencia del actor en el lugar: "Sentía a Matthew conmigo".

"Apareció justo detrás de mi hombro derecho y me dijo: '¿Cómo de jodido es esto?' Y empecé a reírme a carcajadas. Pensé: '¡Dios mío, ahí está! Haciéndome reír en el peor momento posible'", finalizaba sobre el tema.