Olivier Martinez exige a Halle Berry 240.000 dólares de honorarios legales por sus dificultades económicas

Aunque parecía complicado, la batalla legal entre Halle Berry y su exmarido, el actor Olivier Martinez, ha sumado un nuevo e importante capítulo económico.

Tras la reciente resolución judicial sobre la custodia de su hijo de 13 años (Maceo), Martinez ha presentado una solicitud formal ante el tribunal para que la ganadora del Oscar cubra sus honorarios legales, los cuales ascienden actualmente a 176.522,58 dólares y se prevé que alcancen los 240.000 dólares, según ha informado TMZ.

El actor justifica su petición en la gran brecha económica que existe entre ambos y en su imposibilidad de asumir los costes tras años apartado de las grandes producciones.

En la documentación presentada a la corte el pasado 4 de noviembre y dada a conocer por el Daily Mail, Martinez argumentaba: "Si bien tanto la demandante como yo somos actores, nuestros ingresos y patrimonio son muy diferentes".

Olivier Martinez y Halle Berry en 2013 | Gtres

En el escrito, el intérprete declaraba no haber tenido papeles como actor "desde hace años" (siendo su última aparición cinematográfica en Caza de Tigres, en 2024), frente a la superior situación de Berry, quien estrenó la película Crime 101 en febrero y cuenta con múltiples proyectos en desarrollo.

Según los documentos del tribunal, Martinez percibe un promedio mensual de 776,34 dólares en concepto de regalías (llegando a ingresar tan solo 288,33 dólares el mes anterior) y cuenta con 43.206,22 dólares repartidos en distintas cuentas bancarias, frente a unos gastos mensuales medios de 17.555,99 dólares. Su único activo relevante es una propiedad inmobiliaria valorada en unos 550.000 dólares.

Esta reclamación financiera llega como secuela del tenso proceso judicial de nueve días finalizado el pasado 29 de octubre. En dicho juicio, la jueza Shelley Kaufman anuló la orden de alejamiento por violencia doméstica que Martinez había solicitado contra Berry tras acusarla de maltratar físicamente a su hijo.

Halle Berry y Olivier Martinez con sus hijos | Cordon Press

Pese a levantar la orden, la magistrada no restableció el régimen de custodia compartida al 50/50 y otorgó temporalmente la custodia física principal al padre, restringiendo las visitas de la actriz sin posibilidad de pernocta e imponiendo terapia conjunta para madre e hijo. Tras aquel fallo, la defensa de la actriz reaccionó a través de su letrado expresando que estaban "sumamente satisfechos" con la resolución.

La expareja volverá a verse las caras en los tribunales a finales de este mes de noviembre para una vista de revisión de la custodia. Mientras tanto, la corte aún tiene pendiente pronunciarse sobre la solicitud de Martinez para que Berry asuma sus 240.000 dólares de honorarios.