Por qué los orcos se queman a la luz del sol en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' ha ido poniendo en sus primeros episodios las piezas sobre el tablero de lo que será una épica batalla de las distintas razas presentadas en la serie contra Sauron, cuya presencia es cada vez más evidente. Si aún no has llegado al último episodio, no sigas leyendo para evitar SPOILERS.

Mientras tanto, las serie ha ido asentando los personajes, y presentando las principales diferencias que guardan estos con los de la trilogía de Peter Jackson. Por ejemplo, la separación que hay entre los hobbits de las películas y sus antepasados, los pelosos de 'Los Anillos de Poder'.

El episodio 3 desvela otro gran salto de las películas a la serie, y que esta vez afecta a los orcos. Con una estética nueva, los orcos se presentan en 'Los Anillos de Poder' como una especie mucho más siniestra y misteriosa, oculta en casas abandonadas o bajo tierra. En el penúltimo episodio hasta ahora, los elfos Arondir y Revion son apresados por estos especímenes, e intentan ayudarse de la luz solar para escapar de ellos.

Sin embargo, los orcos han tejido todo un entramado subterráneo de túneles que les protege de la luz, y cuando entran en contacto con ella, su piel se abrasa, algo que no sucedía con los orcos de las películas, en las que libraron varias batallas a plena luz del día.

Esta diferencia podría tener su explicación, como otros detalles de la serie, en el 'Silmarillion', el compedio que escribió J.R.R. Tolkien para explicar los distintos personajes y lugares de sus libros. De acuerdo con él, la versión más extendida sobre el origen de los orcos, es que estos fueron creados por Morgoth, el primer villano de la Tierra Media, como una versión deforme y perversa de los elfos.

En aquel momento, la Tierra Media aún estaba envuelta en la oscuridad, y la luz de los Dos Árboles de Valinor no llegaba a todos los rincones del mapa. El 'Silmarillion' dice sobre los orcos que para ellos, en aquel momento, "el temor a la luz era fuerte y nuevo".

Sin embargo, la especie de los orcos consiguió sobrevivir, poniéndose al servicio del elfo oscuro Adar mientras construían túneles bajo tierra para evitar la luz. Crearon prácticamente un mundo subterráneo que ahora puede verse en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder".

