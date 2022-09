Galadriel es la suegra de Elrond: La historia de 'El Señor de los Anillos' sale a relucir en 'Los Anillos de Poder'

El inicio de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' ha recuperado a cuatro personajes de la línea temporal original. A pesar de ser una precuela que transcurre miles de años antes de los sucesos que siguen a 'La Comunidad del Anillo', el antagonista clásico de la franquicia seguirá presente. De forma sutil hemos visto la presencia de Sauron, quien promete volver a ser la gran amenaza para la Tierra Media. Aunque quizás dos de los personajes conocidos que más están robando la atención en las nuevas tramas sean los de Galadriel y Elrond.

Estos elfos ya fueron vistos en la adaptación al cine de las novelas de J.R.R. Tolkien, bajo la interpretación de Cate Blanchett y Hugo Weaving. La longevidad que caracteriza a esta raza de personajes permite que ahora podamos ver una versión más joven de los mismos, a través del trabajo de Mofydd Clark y Robert Aramayo. Sin embargo, un detalle que cabe destacar y que muchos de los nuevos seguidores pueden no saber es la curiosa relación de parentesco entre ambos.

La hija de Galadriel, Celebrían, termina siendo en el futuro la esposa de Elrond. Estos acaban formando una familia, residiendo en Rivendel junto a sus hijos gemelos Elladan y Elrohir y también con su hija que te sonará: Arwen, personaje visto en las películas de 'El Señor de los Anillos' interpretado por Liv Tyler. Por tanto, un dato que muchos han pasado por alto sería la línea genética que une Elrond y Galadriel, como yerno y suegra. Y a Galadriel y Arwen, como abuela y nieta.

Galadriel (Morfydd Clark) en 'Los Anillos de Poder' | Amazon Prime

Por desgracia el destino de Celebrían fue fatídico, ya que fue asaltada por un grupo de orcos en las Montañas Nubladas, quedando gravemente herida y sin más remedio que tener que marcharse hasta las Tierras Imperecederas, lugar sagrado con el que los elfos se despiden del mundo terrenal para por fin hallar el descanso eterno. Un destino que vimos tomar en su versión cinematográfica a los personajes de Gandalf, Frodo, Bilbo, Elrond y Galadriel al final de 'El retorno del rey', cuando la paz llega al fin a la Tierra Media.

Los descendientes de Celebrían se convirtieron en fuertes guerreros que durante años clamaron venganza ante los orcos, tras las acciones que acometieron contra su madre. No obstante el personaje más conocido fue el de Arwen, quien mantiene una relación con el mítico personaje de Aragorn y por el que decide renunciar a su características mitológicas para poder vivir una vida mortal junto al hombre que amaba.

El regreso de Isildur en la serie

El cuarto personaje visto en las películas y la línea temporal original de 'El Señor de los Anillos' de forma previa, es precisamente el antecesor de Aragorn. Este personaje era presentado en el prólogo de la historia, que aunque no tiene una gran trascendencia en la misma, es recordado por ser el personaje encargado de derrotar a Sauron en la primera gran batalla por la Tierra Media, siendo más conocido por el público por cortar el dedo del antagonista, en el que llevaba el "Anillo Único".

Isildur en 'Los Anillos de Poder' | Amazon Prime

Aún no hemos visto a este personaje en la ficción, que será interpretado por el actor Maxim Baldry, al que vimos en la miniserie 'Years and Years'. En esta línea temporal es un joven inconformista que intenta lidiar con el sueño de su padre de verlo convertido en capitán de un barco, sin embargo él tiene otro anhelo. No sabremos cuando hará acto de presencia en 'Los Anillos de Poder', pero los creadores han asegurado que tendrá un papel clave para la historia.

A pesar de que esta nueva serie de la franquicia de 'El Señor de los Anillos', puede disfrutarse sin haber visto previamente el material original. Podemos apreciar como los personajes de este universo siguen interconectados a través del tiempo. Dejando curiosas uniones inesperadas como las que mantienen dos personajes tan legendarios como los de Galadriel y Elrond.

