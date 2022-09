'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' está siendo muy debatida por los fans de la tierra Media con sus primeros episodios, que expanden el universo de J.R. Tolkien con nuevas historias, ambientadas mucho antes que la trilogía original.

Sin embargo, la serie de J.A. Bayona, cuyo último tráiler puedes ver arriba, no se está librando de las críticas en internet, y algunas por su clara apuesta por la inclusión y la diversidad, a través de personajes como el de el de Disa (Sophia Nomvete), primera mujer enana y negra de la ficción.

Pero el que más críticas se está llevando es el personaje de Arondir, el primer elfo negro de 'El Señor de los Anillos', al que interpreta Ismael Cruz Córdova. Este ya ha respondido, en una reciente entrevista a 'The Square', a aquellos que tachan su personaje de poco fiel a los libros: "Nunca puedes usarlo como excusa: 'Es que los elfos no tienen este aspecto'. No lo tenían, pero ahora sí".

Y no ha sido el único que ha criticado los comentarios racistas en torno a la serie. A él se han sumado los protagonistas de las películas de Peter Jackson: Elijah Wood, Sean Astin, Dominc Monaghan y Billi Boyd, quienes interpretaron a los míticos elfos Frodo, Sam, Merry y Peregrin en las primeras adaptaciones de los libros a la gran pantalla.

Juntos, han querido enviar un mensaje de apoyo a los actores de 'Los Anillos de Poder' que están sufriendo estos comentarios, y se han sumado a una campaña que defiende la diversidad en la serie, portando camisetas en las que se puede leer, en élfico, "Todos sois bienvenidos aquí". Se trata de una campaña que ha lanzado el fan de 'El Señor de los Anillos', e influencer en TikTok, Don Marshall. Como parte de la campaña, los actores llevan en estas camisetas unos dibujos de orejas élficas que representan todas las razas.

Elijah Wood, Billy Boyd y Dominic Monaghan se han fotografiado juntos llevando estas camisetas, en que muestran en un tweet desde la cuenta oficial de Elijah Wood. El propio Ismael Cruz Córdova, afectado por los comentarios racistas, ha compartido la foto, junto al mensaje "Pertenecemos a la Tierra Media", con un puño en alto, a lo que Elijah Wood le ha respondido "Ciertamente perteneces a ella". Cruz Córdova le ha agradecido su respaldo con otro mensaje: "Mucho amor".

Por su parte, Sean Astin, Sam en las películas, ha hecho lo mismo, también en su cuenta de Twitter, con un selfie en el que se le ve con la gorra del mismo merchandising, apoyando así esta campaña que están promoviendo algunos fans, y cuyos beneficios irán destinados a organizaciones que apoyan a personas discriminadas por su color.

