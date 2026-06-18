¿Por qué ya no existen temporadas de 24 capítulos? El motivo por el que tus series tardan tanto en volver

Hubo un tiempo en el que las series estrenaban temporadas de más de 20 capítulos cada año. Ahora, lo habitual es esperar dos o incluso tres años para ver apenas ocho episodios. Aunque el aumento de la calidad y la ambición de las producciones influye, no es el único motivo.

Las series actuales requieren rodajes más complejos, efectos visuales, largas fases de postproducción y presupuestos cada vez más elevados. Sin embargo, el gran cambio está en el modelo de negocio del streaming, donde las plataformas priorizan mantener a los espectadores dentro de sus aplicaciones antes que alargar las temporadas.

El resultado es un consumo mucho más rápido y temporadas más cortas que buscan captar la atención de forma constante. Descubre todos los detalles y las claves detrás de este cambio en el vídeo.