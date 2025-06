Pretty Little Liars: Lucy Hale defiende la polémica relación de Aria con su profesor, Ezra

Las clásicas series de los dosmil son puestas de vez en cuando bajo el microscopio por tener tramas que, en la sociedad actual, son consideradas problemáticas. Pretty Little Liars no se ha librado de este escrutinio, y es que las pequeñas mentirosas tienen turbiedades para rato.

Pero una de las tramas que ahora se ve con otros ojos y los espectadores más jóvenes no aprueban, es la romantización de la relación entre Aria Montgomery y Ezra Fitz, partiendo de que él era un profesor adulto y ella su alumna de 16 años.

Pese a que con los saltos temporales de la trama su diferencia de edad de 6 años dejó de ser tan problemática, su mero origen y la dinámica de poder entre profesor-alumna, por no hablar del "descubrimiento" tardío de que la había estado acosando junto a sus amigas para "escribir" sobre ellas.

Ian Harding y Lucy Hale en 'Pretty Little Liars' | Freeform

Pero para sus actores, Lucy Hale e Ian Harding, la polémica no es para tanto. La actriz los ha defendido recientemente en THR, coincidiendo con el 15 aniversario de la serie.

"Eran otros tiempos. ¿Existiría esa trama si se hiciera ahora? No estoy segura, pero probablemente no. En el momento que me eligieron como Aria, yo tenía 19 años y no estaba pensandomucho en temas más importantes. Simplemente estaba encantada con trabajar en una serie. Por supuesto, ahora a mi edad lo veo diferente y pienso más en cada mensaje que se transmite en todo lo que hago. Pero no me arrepiento de nada. Apoyo para siempre su historia de amor. Esa historia de amor prohibida fue lo que atrajo a mucha gente.

Ian Harding añadía unas palabras similares al respecto, y explica:

"Los dos encontraron la felicidad, y hubo un poco de daño colateral o dolor inflingido por la relación. Pero había mucho dolor y horror en todas partes de la serie, y para bien o para mal, su relación pareció ser un refugio en la tormenta", reflexiona.