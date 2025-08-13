Pedro Pascal iba a protagonizar Weapons pero fue reemplazado por Josh Brolin: "No le guardo rencor"

Weapons es la nueva nueva película de terror del momento, la cinta dirigida por Zach Cregger quien ya se inició en este género con Babarian en 2022.

Tras el enorme éxito de taquilla que está tiendo la película protagonizada por Julia Garner y Josh Brolin el director ha confesado a Enterntainment Weekly que en un principio el papel de Archer, el padre de uno de los niños desaparecidos, iba ser interpretado por Pedro Pascal.

El director Zach Cregger en la premiere de Weapons en Los Angeles | Reuters

"Tenía un elenco completamente diferente para esta película. Y luego llegó la huelga, y el horario de Pedro Pascal nos sumió en un caos. Tuve que cambiar el reparto de toda la película", explica.

Hay que remontarse a julio de 2023 cuando se inició una importante huelga en el Sindicato de Actores de Cine que hizo que la industria se paralizara durante meses, hasta que llegaron a un acuerdo en el mes de noviembre.

De esta forma, Zach explica que, además de Pascal que iba a hacer el papel de Josh Brolin, contaba con Brian Tyree Henry, Renate Reinsve y Austin Abrams.

Austin Abrams, Benedict Wong, Julia Garner, Josh Brolin, Cary Christopher, Alden Ehrenreich, June Diane Raphael and Amy Madigan en la premiere de Weapons en Los Angeles | Reuters

"Las huelgas nos retrasaron, y cuando uno se retrasa, los horarios de la gente se complican, y entonces vuelves al punto de partida. No le guardo rencor a nadie. Simplemente sufrimos retrasos sin parar. Es como un efecto dominó. Así que tuve que empezar de cero".

El único que logró seguir en el reparto original fue Austin Abrams quien hace de James, un hombre sin hogar adicto a las drogas: "Me aguantó con firmeza. Ese es mi amigo".

"Había visto Barbarian con un amigo. Recuerdo cuando vi a Justin Long en el coche; supe que me encantaba quien hiciera esa película", explica el actor. "Pude contactar con Zach, y luego resultó que estaba haciendo algo. Pensó que yo era el candidato ideal, potencialmente... Me encantó el papel y no quería dejarlo escapar. Así que me aferré porque tenía muchas ganas de hacerlo".

Julia Garner en Weapons | Warner Bros

Respecto a la elección de Julia Garner como la profesora Justine Gandy explica: "Me comuniqué por Zoom con Julia y, en unos tres minutos, supe que era la indicada porque es tan inteligente", afirma Cregger.

"Por cómo ya había leído el guion y cómo habló del personaje, pensé: 'Esto es lo que estaba buscando'. Buscaba a alguien que captara la esencia de esto y supiera exactamente cómo entrar. Creo que Julia es más inteligente que yo, así que sabía que con ella estaría en buenas manos".

Sinopsis de Weapons:

Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.