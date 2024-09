Lucy Hale cuenta cómo "tocó fondo" por su adicción al alcohol y el motivo por el que empezó a beber

Superar una adicción y tener el valor de hablar del proceso es algo extremadamente difícil, pero Lucy Hale no puede estar más orgullosa de este logro.

La actriz de 35 años reveló que a comienzos de 2023 que llevaba un año sobria, lo que provocó un aluvión de mensajes de apoyo y cariño de fans, amigos y compañeros.

Con el tiempo, la intérprete se reencontró con las protagonistas de Pretty Little Liars y, aparte de hablar de su adicción, también comentó que sufrió Trastorno de la Conducta Alimentaria durante el rodaje de la serie.

Troian Bellisario y Lucy Hale como Spencer y Aria en 'Pretty Little Liars' | Freeform

Ahora, Hale ha vuelto ha dirigirse al público para contar su experiencia y cómo se puede salir de esa espiral negativa. Lo ha dicho para People con motivo de un premio que recibirá desde un centro de rehabilitación de adicciones para mujeres.

"No me puedo creer el un punto de mi vida en el que estoy, en el cual puedo hablar de las cosas que antes me causaban mucha vergüenza", comentó, revelando el germen de su adicción. "Desde muy joven, siempre me sentí sola e incomprendida. Así que, cuando era adolescente, encontré el alcohol, que, por supuesto, apagó mi cerebro. Y me funcionó por un tiempo, hasta que se volvió muy oscuro".

"Siempre tuve el deseo de cambiar, pero con cualquier forma de adicción, te vuelves impotente ante esta obsesión", dijo, añadiendo que su proceso hacia la sobriedad le llevó "muchos años, muchas recaídas y muchos momentos oscuros" hasta descubrir por qué bebía.

Sin embargo, fue con el rodaje de Pretty Little Liars donde comenzó a ver la luz, aunque también fue un arma de doble filo. "Si soy completamente honesta, sin mi carrera y sin esa salida creativa, no sé si lo hubiera logrado".

"Creo que esa serie y mi amor por lo que hago fue realmente mi guía, realmente me dio un propósito, y todavía me da un propósito. Pero estaba constantemente en este ciclo de depresión y ansiedad extremas mientras tenía que presentarme a trabajar y estar activa. Y estar activa alimentó aún más el consumo de alcohol... Estaba atrapada en este ciclo del que no podía salir", explicó.

Lucy Hale | Gtres

Hale ha contado que fue necesario "tocar fondo" a los 32 años: "La mañana del 2 de enero de 2022 tomé la decisión de hacer todo lo posible para dejar de beber". La actriz "sabía que si continuaba por ese camino, habría perdido todo lo que me importaba".

"Fue la decisión más aterradora de mi vida, pero también ha sido el mejor regalo. Cuando hice ese cambio, todo lo demás cambió. Toda mi vida ha cambiado", aseguró.