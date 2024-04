Lucy Hale aclara qué relación tiene ahora con el resto de mentirosas tantos años después de Pretty Little Liars

Las protagonistas de Pretty Little Liars saltaron a la fama hace más de 14 años, pero las "pequeñas mentirosas" originales han crecido mucho y tomado caminos separados desde entonces.

Aunque muchas de ellas conservan una gran amistad y se reencuentran a menudo, los fans siempre han notado que Lucy Hale permanecía un poco al margen.

Esto, sumado a los problemas de trastorno alimenticio y alcoholismo de los que la actriz se ha sincerado en los últimos meses, han hecho que muchos se pregunten si no había una buena relación en el set de la conocida serie.

Los protagonistas de 'Pretty Little Liars' | Getty

Sin embargo, Lucy tiene muy claro que el reparto siempre será "familia", y ha explicado a E News qué relación tienen ahora.

"Nuestra unión es por siempre y para siempre. De la versión original, hablo con todas. En diferentes puntos de nuestra vida, nos hemos alejado y reconectado, pero siempre manteniendo el contacto", asegura.

"Sería difícil no tener una conexión especial con ellas, tengo mucho amor y gratitud por las experiencias que compartimos", añade recordando la popular ficción.

"Pasamos tanto de nuestras vidas en esa serie. Y lanzó todas nuestras carreras", reconoce Hale.

De hecho, el momento en que reconectó con Ashley Benson pudimos verlo hace unos meses cuando coincidieron, y, ahora sabemos, Ashley estaba embarazada.

"Me encontré con ella hace unos meses, y lucía mejor que nunca", comenta. Hace un par de meses que Benson se convirtió en madre. "Y simplemente me hace feliz. Ella siempre hablaba de querer hijos, así que tiene todo el sentido. Estoy muy feliz por ella".

Lucy Hale siente a las actrices de PLL "familia"

"La gente siempre intentaba ponernos unas contra otras. ¿Éramos todas mejores amigas? No. Algunas conectamos y algunas no. ¿Tuvimos malas rachas? Por supuesto. Estábamos en nuestros putos 20s, pues claro", ya confesó Lucy con sinceridad en Call Her Daddy.

"Todavía las quiero a día de hoy. Estoy muy orgullosa de haber mantenido un nivel de... lo siento como familia. No siempre te llevas genial con ciertos miembros de tu familia, pero sois familia", explicaba.