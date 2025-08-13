Jason Momoa estuvo a punto de morir surfeando e invocó a sus antepasados para salir del agua: "Mi cuerpo se detuvo"

Jason Momoa es un gran aficionado al deporte y practica desde escalada hasta surf. Todos hemos visto como el actor domina el mar a la perfección en Aquaman pero el hawaiano ha relatado una terrorífica historia que casi acaba con él.

Hace años Momoa estaba surfeando en Maui pero, de repente, la situación complicó: "Estaba remando, entramos en Jaws", una zona en la costa norte de Maui llamada Pe'ahi popular por sus olas gigantes.

"Remamos unos 21 kilómetros costa abajo. Estabas a casi 1,6 km de la costa, y entonces se me rompió la correa. Llevábamos unos 11 kilómetros y se me rompió la correa, y hacía muchísimo viento en Maui".

"(Las olas) me dieron bastantes en la cabeza. Son bastante grandes, como olas hawaianas de 3 metros. Pero en ese punto probablemente estaba a media milla de la costa. Y de hecho, este lugar se llama 'S--f---s' porque hay mucha agua que sale de un canal, y simplemente te golpean las olas", comenta en el podcast SmartLess.

"Estaba atrapado en un lugar extraño, que probablemente era el arrecife exterior y desconocido para mí. Estaba en el arrecife exterior y no podían verme", recuerda.

"Tenía mi remo y lo agitaba, y no podían verme, y las olas eran enormes". Entonces cuenta que pensó en su hija Lola Iolani, que entonces tenía tres meses: "Me volví loco, pensé: '¡Ay, mierda!'".

"Estuve ahí fuera un rato, y no veía a nadie venir a rescatarme. Ya no podía moverme, y mis brazos y piernas se rindieron después de, ya sabes, estar ahí fuera un rato... Mi cuerpo se detuvo. Como si ya no pudiera mover los brazos, y me hundí. Entonces, mi pie golpeó el arrecife exterior. Literalmente me rendí, y estaba gritando por dentro".

Pero en ese instante su compañero de surf, Laird Hamilton, acudió a rescatarlo: "Me subí a la tabla y empezamos a remar. Me dijo: 'Tienes que salir', así que seguimos remando".

Jason Momoa en 'Aquaman' | Warner Bros.

No fue nada fácil ya que ambos acabaron perdiendo la tabla y Jason Momoa hasta el bañador: "Me quedan siete millas por remar. Tengo los pies cubiertos de sangre, y literalmente estoy con mis antepasados remando el resto de este camino, con la cabeza gacha, y salimos".

Finalmente pudieron salir del agua con vida y tras esta extrema experiencia Jason Momoa pudo dejar de fumar, un hábito que no había logrado quitarse:

"Solía fumar dos o tres paquetes al día. No pude dejarlo por mis hijos, no pude dejarlo por mi ex, no pude dejar de fumar. Y en cuanto salí de allí, no volví a fumar. Simplemente me morí. Intenté dejar de fumar una y otra vez, pero no pude volver a hacerlo".