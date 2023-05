Pedro Pascal revela la razón por la que siempre posa con la mano en el pecho

Hubo una época en la que Pedro Pascal no gozaba del éxito que tiene hoy en día, ya que su juventud estuvo marcada por el exilio que hizo junto a su familia de Chile por la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero tenía decidido que iba a triunfar en la actuación y, tras cambiar muchas veces de residencia, sufrir bullying, y hasta ser ayudado económicamente por Sarah Paulson, lo logró.

Ahora es una de las estrellas más populares de Hollywood y se ha convertido en el 'daddy' de Internet gracias, en parte, a su omnipresencia en las plataformas de streaming con series como 'The Last of Us' y 'The Mandalorian' y a su desbordante energía de la que hace gala en cada aparición pública.

Es ahí cuando el actor atrae todos los flashes y deleita a sus fans, los cuales no han ignorado un peculiar gesto que hace cuando es fotografiado. Y es que, en uno de los últimos eventos a los que asistió, en compañía de Bella Ramsey, para abordar los planes para la temporada 2 de 'The Last of Us', las cámaras captaron a Bella preguntando a su compañero el porqué de su mano en el pecho.

Pedro Pascal posando en los Oscar 2023 | Gtres

"¿Sabes por qué? Porque mi ansiedad está aquí", respondió el intérprete chileno, adoptando esta postura para calmar los nervios.

Si se atiende a la galería, como puedes ver en el vídeo de arriba, existen decenas de ejemplos en los que que Pedro Pascal ha acogido este recurso que, sin duda, pone de manifiesto lo expuestos que están y vulnerables que son muchos actores a pesar de la experiencia que tienen en lidiar con la fama.