Sarah Paulson cuenta cómo ayudó económicamente a Pedro Pascal cuando no tenía para comer

Aunque ahora es una de las estrellas más queridas y ha participado en algunos de los proyectos más exitosos de los últimos años ('The Last of Us', 'The Mandalorian', 'Juego de Tronos', 'Narcos...), el pasado de Pedro Pascal no ha sido nada fácil.

Cuando era pequeño su familia tuvo que huir de Chile durante la dictadura de Pinochet, y tras varios años acabaron asentándose en Estados Unidos, donde ha estado durante décadas para conseguir vivir de su pasión: la actuación.

A sus 48 años parece difícil pensar en un tiempo donde no fuera el 'daddy de Internet', pero a Pascal la fama mundial le ha llegado tras décadas pasando dificultades e intentando no rendirse en esta dura profesión.

Para ello se apoyó mucho en su "familia de Nueva York", entre la que se encontraba su amiga y actriz Sarah Paulson.

Pedro Pascal y Sarah Paulson | Cordon Press

Ambos coincidieron en la Tisch School of the Arts en NYU, donde un grupo de amigos del famoso instituto LaGuardia, incluida Sarah, acogió a Pedro y hacían todo juntos.

"Me estaban pateando el p*to culo", reconoce en Esquire sobre sus años tras la universidad. Se pasó el final de los 90 haciendo audiciones para todo tipo de proyectos y anuncios mientras era camarero.

Es entonces cuando Paulson habla de lo que hizo por él y cómo le ayudaba entonces, algo que Pedro ha contado en otras ocasiones.

"Él ha hablado de ello públicamente, pero hubo veces en las que le daba mi sueldo del día de algún trabajo que estuviera haciendo para que él tuviera dinero para comer", confiesa.

"Ahora todo el mundo quiere un poco de él. Y es que quieres que tenga éxito. Y para mí, creo, esa es la mayor seña de una estrella de cine. Estoy lista para que tome las riendas de los tipos de las comedias románticas del pasado, en plan Bruce Willis, Mel Gibson y todos esos", asegura orgullosa.

Pedro recuerda esos años de prueba y error como una lucha entre darse por vencido o no con su pasión.

"Mi visión era que si no conseguía tener una gran exposición para cuando cumpliese 29 años, se había acabado. Así que estaba constantemente reajustando lo que significaba comprometer toda mi vida a esta profesión, y dejando ir la idea de que iba a ser como pensaba cuando era un niño. Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión...", cuenta. Poco después comenzó a cerrar algunos papeles pequeñísimos en 'Undressed' o 'Buffy Cazavampiros', algo que ahora sorprende hasta a la propia Sarah Michelle Gellar como puedes ver en el vídeo.

"Él es parte de algunas cosas espectacularmente exitosas. Pero a veces en esas situaciones, es la serie la superestrella. Es muy emocionante ver cómo ÉL es la cosa que se convierte en superestrella", añade Sarah a la revista.