Pedro Pascal vuelve a enamorar con su caótica energía en un vídeo viral: los mejores 50 segundos que vas a ver hoy

El actor Pedro Pascal está en lo más alto de su carrera y experimentando un dulce momento de fama. El chileno ha conquistado con sus papeles y su personalidad a Hollywood y a medio mundo.

Después de su paso por series como 'Juego de Tronos' o 'Narcos', su carisma era indudable. Pero a sus 48 años Pascal se ha consagrado con 'The Mandalorian' y el fenómeno 'The Last of Us', y conquista a todas las generaciones en redes donde se le ha acuñado el título de 'daddy de Internet'.

La espontaneidad y alegría natural del actor enamora a su público, y ahora ha vuelto a hacerse viral a raíz de un TikTok de tomas falsas de 'The Last of Us', que publicaba la propia cuenta de HBO Max.

El vídeo es una compilación de momentos de Pascal rodando la serie o en entrevistas del rodaje, donde dejar derivar su mente con total libertad.

"Todos somos masoquistas, queremos que nos arranquen el corazón del cuerpo y se lo coman delante de nosotros... porque eso es lo que va a hacer la serie", bromea en uno de los clips.

"¡Murió! Y luego murió el siguiente, y el siguiente... y nunca seré el mismo", dice también sin ningún contexto. Y luego comienza a responder diciendo, "um... esto sí es verdad. ¡Bueno todo ha sido verdad!", y le da un ataque de risa él solo. "Pero eso no responde... es que... ni siquiera he escuchado tu pregunta", reconoce con guasa.

Pero el momento que más ha fascinado a los fans es cuando, en pleno rodaje con un temible chasqueador, están todos viendo sus aterradores movimientos y Pedro, con voz reflexiva dice, "a este le vamos a llamar Olivier".

Tanto es así que otro TikTok del fragmento se ha viralizado también con el comentario "cómo es posible que todo lo que diga sea tan divertido".