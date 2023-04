Pedro Pascal no entiende nada del amor que despierta "un viejo como yo": "¿Pero qué le pasa a la gente?"

Hay momentos especiales en los que las redes sociales consiguen ponerse de acuerdo en algo y se alinean los planetas. Y la conjunción que está viviendo ahora mismo Internet tiene nombre propio: Pedro Pascal.

O José Pedro Balmaceda Pascal, como aclaró el actor de origen chileno que era su nombre real.

Pedro ha conquistado a fans de todo el mundo con sus papeles en los últimos años, pero al protagonizar 'The Last of Us' su fama ha explotado hasta niveles insospechados.

Con su humildad, espontaneidad y carisma Pascal se hace viral en cada intervención pública o comentario que tiene delante de la cámara, y eso es precisamente lo que ha vuelto a pasar con su incredulidad ante ser este fenómeno en Internet.

"¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? ¡No entiendo! ¿Qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto...?", se pregunta en español sacudiendo la cabeza. Y es que Pedro es completamente bilingüe aunque su familia chilena tuvo que emigrar del país cuando él era pequeño. Arriba puedes verlo también descubriendo refranes españoles.

"¡Que se enfoquen en Harry Styles! Qué les pasa. ¿Me lo explicas?", añade riendo, pues su sentido del humor es ya una seña de identidad del actor.

Sus fans, por supuesto, no han tardado en hacer el clip viral en todas las redes sociales y también en responderle con 'pruebas' de lo que les parece que se considere viejo.