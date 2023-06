Pedro Pascal cuenta que se quedó en "shock" tras ver que le escupieron mientras conducía: "Me humilló"

Pedro Pascal ha crecido rápidamente en la industria cinematográfica. El actor, que comenzó a hacerse conocido tras su aparición en 'Narcos', se ha convertido en una estrella y en el 'daddy' de Internet después de interpretar a Joel en 'The Last of Us' lo que le ha llevado, incluso, a rodar con Pedro Almodóvar su ultimo cortometraje 'Extraña forma de vida'.

Sin embargo, el protagonista de 'The Mandalorian' no lo ha tenido siempre fácil y no ha dudado en relatar las experiencias más duras que vivió antes de alcanzar la fama, como su exilio de Chile, sus constantes mudanzas, que fue víctima de bullying e, incluso, que Sarah Paulson le ayudó económicamente. Además, Pascal también ha confesado que sufre ansiedad durante los eventos públicos y la forma que tiene de calmarla es colocando su mano en el pecho, como puedes ver en el vídeo.

El actor chileno, que no teme mostrar su vulnerabilidad, se ha unido al actor Steven Yeun ('Bronca') en una de las charlas de 'Actors on Actors' de Variety donde ha vuelto a aparentar ser un tipo corriente y ha relatado una anécdota mientras conducía con la que más de uno podría sentirse identificado.

"Ayer fue un día memorable. Fue mi culpa. He tenido tres incidentes y los tres han sido mi culpa. Le bloqueé el paso a una persona, miré y había una gran gota de saliva, como si lo hubieran puesto ahí con efectos especiales, tío, estaba goteando por el lado de la ventana del pasajero", ha comenzado contando Pascal y ha añadido "Mi hermana estaba como, '¡Joder!'".

El actor de 'The Walking Dead' preguntó: "Mierda. ¿Era un gapo desde el asiento del conductor? ¿Te lanzó un gran escupitajo?".

"Me escupió. Estaba en shock. No me enfadó ni un poco. Me humilló completamente y me dejó helado. Me asustó un poco y me perturbó", confesó Pascal.

"Me pregunto si tu conciencia de no reaccionar negativamente es tu forma de reconocer que esa persona estaba tratando de conectar contigo de algún modo", ha reflexionado Yeun.

A lo que Pascal ha respondido: "Querían que me bebiera su saliva. Me hizo sentir culpable. Estaba como, 'Dios, la gente está pasándolo como la mierda'".