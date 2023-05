Pedro Pascal grita que no quiere ser tu 'daddy' (ni el de Kieran Culkin) en el mejor vídeo que existe

Reunir en una misma mesa a los actores Pedro Pascal, Kieran Culkin, Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters y Damson Idris ya es en sí un momentazo.

Durante la mesa redonda de The Hollywood Reporter, todos han dado interesantes puntos de vista sobre su lugar en la industria actual, y cuando ha llegado el turno de Pedro Pascal, han llegado las risas.

La moderadora le confiesa que si pones en Google su nombre y la palabra 'daddy' ("papi") salen 1,5 millones de resultados. "Pero mi pregunta es...", comienza a decir.

Y Kieran Culkin de 'Succession', uno de los integrantes de la mesa que está al lado de Pedro, le pone ojitos y le dice: "¿quieres ser mi daddy?", y todos se ríen.

Entonces la moderadora añade, "parece que te estás divirtiendo con eso", y Pascal reconoce: "Sí, me estoy divirtiendo... Creo que viene un poco por el tipo de papeles. Al final The Mandalorian es muy daddy de Baby Grogu, y Joel [de 'The Last of Us'] es muy daddy de Ellie. Son papeles de daddy. Es eso realmente".

Entonces Jeff Bridges le pregunta, "¿pero eres un daddy?", y Pedro responde tajante:

"¡No soy un daddy! ¡Y NO voy a ser un daddy!", insiste, con cara de circunstancias y un tono divertido.