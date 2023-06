El mejor día de la historia: Una fan se encuentra con Oscar Isaac y acaba en videollamada con Pedro Pascal

Pedro Pascal es uno de los intérpretes más populares y con más carisma de Hollywood, algo que demuestra en cada entrevista o aparición pública donde no deja de conquistar al público con su personalidad arrolladora y su gran sentido del humor.

Junto a su compañero de profesión, Oscar Isaac, forman el dúo latino de moda en la industria cinematográfica. Pascal sigue cosechando éxitos desde su aparición en 'Juego de Tronos', 'The Mandalorian' a 'The Last of Us'. Y Por su parte Isaac no se queda atrás formando parte de grandes sagas como 'X-Men', 'Star Wars' o su propia serie Marvel 'Caballero Luna'.

Pedro Pascal y Oscar Isaac | Getty

Ambos han conseguido llegar muy alto en sus carreras y estar en un gran momento prácticamente a la vez, aunque llevan siendo amigos más de una década, donde se conocieron en un espectáculo off-Broadway con el que apenas llegaban a fin de mes, han contado siempre los actores. Posteriormente formaron parte juntos del reparto de la película de Netflix 'Triple frontera', y sus apariciones juntos no han dejado indiferente a nadie. Ambos comparten un gran sentido del humor y la confianza que se tienen se palpa cada vez que les vemos.

Además, no hay vídeos que compartan cantando, bailando o bromeando en redes sociales que no se hagan virales. Esto no hace más que reafirmarles como dos de los actores más carismáticos y queridos de Internet y sus fans no se cansan de confirmarlo.

Ahora han vuelto a protagonizar un momentazo juntos en las calles de Nueva York. Una fan se encontró con Oscar Isaac paseando por la ciudad y, en el momento que fue a pedirle una foto, se dio cuenta que el actor estaba en una videollamada con Pascal. Los actores posaron encantados junto a la chica (Pedro virtualmente) inmortalizando un grandioso momento que ella nunca olvidará y que ha encantado a los fans.

"Una foto del otro día cuando me tocó la lotería. Oscar Isaac y Pedro Pascal son tan amables y bondadosos. Gracias a los dos por este momento", escribió la seguidora en la foto en la que aparecía sonriendo con los actores.

Ambos actores han sorprendido en cada una sus visitas a España con su magnífico español, y es que no es de extrañar, ya que comparten grandes raíces latinas y españolas. Pedro Pascal nació en Santiago de Chile, pero sus abuelos eran españoles, su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco. Oscar Isaac nació en Guatemala pero pronto se mudó a Florida donde se crió junto a su familia. Estas raíces han sido un punto a favor entre ambos y seguro les ha ayudado a entenderse mucho mejor dentro y fuera del rodaje.

Ahora los actores se encuentran inmersos en nuevos proyectos como el caso de Pascal que ha estrenado recientemente 'Extraña forma de vida' dirigida por Pedro Almodóvar y se adentrará en la cine de terror con 'Weapons'. Por su parte Oscar Isaac ha anunciado que se pondrá en manos de Guillermo del Toro con su filme 'Frankestein'.