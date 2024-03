Pedro Pascal confiesa el diminuto papel que le "salvó" cuando nadie lo conocía: "Tenía 7 dólares en mi cuenta"

Pedro Pascal es uno de los rostros más destacados dentro de Hollywood. El actor chileno alcanzó su fama tras encarnar a Oberyn Martell en Juego de Tronos, después le llegaría el papel de Javier Peña en Narcos y de ahí al estrellato más alto.

Reconocimiento a sus dotes interpretativas fue que se llevara el SAG Award a Mejor actor de serie de drama por The Last of Us. Pero, aunque ahora disfruta de un momento profesional envidiable Pedro ha tenido que trabajar mucho hasta llegar aquí.

Tanto es así, que sobre él mismo confesaba a ET lo duro que fue poder ganarse la vida actuando: "He estado soñando con ser actor toda mi vida. Así que todo eso ya ha sido superado y esto es cruzar una línea en gran medida. Por lo tanto, esos pasos como de ensueño, ir al micrófono y esas cosas y la gente diciendo felicidades, es como un sueño", explicaba tras ganar el premio.

"Esta comunidad ha sostenido mi vida como profesional. Mi nivel etapa inicial duró como unos 15 años. Estamos hablando de no poder ir al médico cuando estás enfermo, operarme, pagar el alquiler cuando tenía menos de siete dólares en mi cuenta", comenta sobre lo difíciles que fueron sus inicios.

"Me llegó un pago residual de Buffy, cazavampiros que me salvó. Fue la razón por la que pude quedarme en [Hollywood] y no rendirme", confiesa.

Y es que, Pedro tuvo que conformarse con hacer muchos pequeños papeles durante toda la primera parte de su carrera hasta que años después pudo alcanzar su gran oportunidad.

Pedro Pascal en 'Buffy, cazavampiros' con Sarah Michelle Gellar | 20th Century Fox Television

Una de estas pequeñas interpretaciones fue en la serie Buffy, cazavampiros donde apareció en el primer episodio de la temporada 4 llamado The Freshman. Trabajo que le permitió poder tener ingresos y que lograra mantenerse por un tiempo y seguir luchando por su sueño de ser actor.

De hecho, Sarah Michelle Gellar, la protagonista de Buffy, compartió unas imágenes de su momento en la serie y Pedro reconoció que la actriz fue encantadora. Aunque por aquel entonces el nombre de Pascal era Pedro Balmaceda.