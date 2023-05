Pedro Pascal sufrió una infección por querer agradar a sus mayores fans de 'Juego de Tronos': "Se lo permitía"

Pedro Pascal se ha convertido en el 'daddy' de Internet, además de uno de los actores más queridos. Tras participar en franquicias tan míticas como 'Juego de Tronos' y 'The Mandalorian' o 'The 'Last of Us', la fama le han llevado a lo más alto.

El actor a sus 47 años es uno de los intérpretes más populares y con más carisma de Hollywood, algo que demuestra en cada entrevista o aparición pública donde no deja de conquistar al público con su personalidad arrolladora y su gran sentido del humor.

En una entrevista grupal en The Hollywood Reporter junto a sus compañeros de profesión Jeff Bridges (‘The Old Man’), Kieran Culkin ('Succession'), Damson Idris (‘Snowfall’), Michael Imperioli ('The White Lotus') y Evan Peters (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer) hablaron sobre sus proyectos personales, lo importante que es tener una buena relación consigo mismo y lo difícil que es lidiar con la fama.

Pedro Pascal ha asegurado en varias ocasiones que se siente muy agradecido de todo el cariño que recibe diariamente pero le ha costado aprender a vivir con esta fama y con fans tan dedicados. Ya el actor confesó la ansiedad que sufría en las alfombras rojas y de ahí su característico gesto, puedes recordar su explicación en el vídeo de arriba.

El actor de 'The Last of Us' contaba durante esta mesa redonda de THR una anécdota sobre la locura y fanatismo de los seguidores de 'Juego de Tronos' y aseguraba que muchos de ellos querían recrear su escena de muerte en la serie, en la que La Montaña le explotó los ojos:

"Recuerdo que hace tiempo, por la forma en la que moría mi personaje de 'Juego de Tronos', muchos fans de las serie querían hacerse fotos con sus pulgares en mis ojos", compartió el actor. "Al principio, estaba tan entusiasmado y feliz por el éxito del personaje en la serie, ¡que se lo permitía!", confiesa incrédulo.

Sin embargo, el actor revela que este gesto se repitió demasiada veces y no acabó bien: "Recuerdo que acabé con un poco de infección en el ojo".

Indira Varma y Pedro Pascal en 'Juego de Tronos' | HBO

"Algo que he descubierto en la vida es saber que yo puedo. Me he forzado a mismo a no ser romántico durante el proceso. No significa que no me lo tome en serio ni nada. Pero al final da igual cómo lidies con ello que tus personajes te los acabas llevando a casa", reflexiona.

Pascal concluye con lo que considera lo más importante de esta profesión: "Al final, lo más difícil de todo es la relación que tienes contigo mismo. Y no es poca cosa entablar esta conversación contigo, para poder cumplir algo y entender que estar delante de una cámara o de un público es una locura psicológica y a veces llegas a odiarte a ti mismo".