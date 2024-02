Pedro Pascal confiesa estar "un poco borracho" tras ganar en los SAG Awards: "Esto está mal por muchas razones"

El Sindicato de Actores de EE.UU. ha entregado los SAG Awards tras el que ha sido uno de los años más difíciles para la industria de Hollywood. La huelga de actores y guionistas paralizó promociones y producciones y retrasaron hasta los Emmy, pero en su 30 edición todo han sido momentazos y emociones.

Aparte de confirmar a Cillian Murphy, Lily Gladstone, Robert Downey Jr. y Da'Vine Joy Randolph como máximos favoritos en sus categorías como mejores actores protagonistas y de reparto para los Oscar, en el apartado televisivo se han vivido escenas únicas como la que nos ha vuelto a regalar Pedro Pascal.

La noche encumbró a los elencos de The Bear y Succession, pero en su camino se toparon con el intérprete de Joel en The Last of Us, que arrebató contra todo pronóstico a Kieran Culkin, su gran enemigo en la temporada de premios, la estatuilla a Mejor actor de serie de drama.

Pedro Pascal, ganador del SAG Award a Mejor actor en serie de drama | Getty Images

Este es el primer premio que reconoce su trabajo en la historia adaptada del videojuego apocalíptico homónimo. En ceremonias como los Emmy o los Globos de Oro, Pascal había sido derrotado en el mismo apartado por el actor de Roman Roy en Succession.

La cara de sorpresa del que será el nuevo Mr. Fantástico se ha hecho viral en redes sociales y en su discurso de agradecimiento despertó las risas del público.

"Esto está mal por muchas razones, estoy un poco borracho. Pensé que podía emborracharme. Estoy haciendo el ridículo, pero ¡muchas gracias! Soy parte de este sindicato desde 1999 y esto es un honor. A todos los nominados, no recuerdo ninguno de sus nombres en este momento (…) Me va a dar un ataque al corazón", dijo conmovido hasta las lágrimas como te mostramos en el vídeo de la noticia.

Pedro Pascal, emocionado en los SAG Awards | Reuters

Pedro Pascal desvela su venganza a Kieran Culkin tras ganarle en los SAG Awards

Ambas estrellas han protagonizado una divertida rivalidad durante estas galas, pero parece que el intérprete chileno ha reído el último.

Tras conquistar su premio, en una entrevista con ET, Pascal aseguró que se vengaría de Culkin por "romperle un brazo" dándole un beso.

Sin embargo, cuando más tarde se encontraron, el actor de Succession le echó en cara no haberle besado: "Dijiste que nos besaríamos". "Era falso", respondió.

"Él es el más grande", señaló luego Pascal, sintiéndose "culpable" por haberle privado de ver "su discurso esta noche" con su victoria.