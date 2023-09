El nombre artístico de Pedro Pascal encierra un dulce homenaje a su difunta madre

Pedro Pascal está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera como actor, eso es innegable. Ahora todo el mundo parece conocer hasta el más mínimo detalle de su vida, tras su éxito como protagonista en 'The Mandalorian' y 'The Last of Us'. De hecho, incluso el actor de origen chileno ha llegado a confesar que se siente abrumado por esta reciente fama mundial.

Lo que quizá no todos sepan es la razón por la que Pedro decidió cambiar su nombre artístico de Pedro Balmaceda, su nombre real, a Pedro Pascal. Y es que el cambio de apellido es un homenaje a su madre, Verónica Pascal.

La madre del actor falleció antes de ver su éxito en el mundo del espectáculo. Desgraciadamente, se suicidó en el año 2000, y después Pedro quiso cambiar su nombre artístico como homenaje. Y es que ambos tuvieron una relación muy especial, pues como contó a la revista People en 2020, su madre siempre le cuidó y nunca le obligó a hacer algo que no quisiera hacer: "Fue un gran apoyo. Siempre sentí que ella sabía algo que yo no".

La vida de sus padres no fue fácil. Y es que tanto su padre como su madre pertenecieron al movimiento de oposición en Chile, motivo por el que tuvieron que huir del país cuando Pedro solo tenía 9 años. Primero vivieron en Dinamarca y más tarde fueron a Estados Unidos. Unos años después sus padres volvieron a su país de origen pero Pascal se quedó en Nueva York para terminar la universidad. Solo dos años después de graduarse, su madre se quitó la vida.