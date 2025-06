Otra nepo baby: La hija de Ewan McGregor es una de las protagonistas de la serie del verano, We were liars

We were liars (Éramos mentirosos en español) va a ser la obsesión del verano para los fans de booktok y de los thrillers para una buena maratón, aunque avisamos, en esta ocasión más vale que te prepares para su final.

La serie, ya completa en Prime Video, adapta el libro del mismo nombre que se convirtió en un fenómeno para la Gen Z en TikTok, aunque muchos avisaban de que se habían quedado "completamente traumatizados" con su revelación final.

We were liars sigue a Cadence Sinclair Eastman y su estrecho círculo apodado 'los Mentirosos', durante sus escapadas de verano en la isla privada de Nueva Inglaterra de su abuelo. Los Sinclair son parte de la élite de Estados Unidos, conocidos por su atractivo físico, fortuna familiar y envidiable unión. Pero después de que un misterioso accidente cambie la vida de Cadence para siempre, todos, incluidos sus queridos Mentirosos, parecen tener algo que ocultar.

Nepo babies en el reparto

Esther McGregor como Mirren en We were liars | Prime Video

Si no te ha convencido con su trama, vamos con su reparto. Porque resulta que We were liars cuenta con Esther McGregor entre sus protagonistas, nada menos que la hija de 23 años de Ewan McGregor. A la joven ya la hemos visto hacer sus pinitos recientemente con Nicole Kidman en Babygirl.

Ewan McGregor y su hija Esther McGregor | Getty

Esther interpreta a Mirren, una de los "mentirosos", los primos que serán los herederos de esta poderosa y estricta familia que pasa los veranos junta en una isla privada.

Candice King y Mamie Gummer como Bess y Carrie en We were liars | Prime Video

Pero no es la única, también tenemos a Mamie Gummer como su tía, Carrie, una de las tres hijas del patriarca. Mamie es hija de la mismísima Meryl Streep y la hemos visto en series como The Good Wife, True Detective, y salió en Ricki and the Flash junto a su madre.

Meryl Streep y su hija Mamie Gummer | Sony Pictures

Los 8 episodios de We were liars prometen no dejar indiferente a nadie, con dosis de romanticismo, aventuras, misterio, excentricidades de ricos y... tragedia. De verdad que el que avisa no es traidor.