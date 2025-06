Tráiler y fecha de estreno en España de We were liars (Éramos mentirosos), la serie thriller de la creadora de Crónicas Vampíricas

Ya puedes ver el tráiler oficial del thriller de misterio basado en la novela superventas de E. Lockhart, We were liars (Éramos mentirosos). Los 8 episodios estarán disponibles el 18 de junio en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Éramos mentirosos sigue a Cadence Sinclair Eastman y su estrecho círculo apodado 'los Mentirosos', durante sus escapadas de verano en la isla privada de Nueva Inglaterra de su abuelo. Los Sinclair son parte de la élite de Estados Unidos, conocidos por su atractivo físico, fortuna familiar y envidiable unión. Pero después de que un misterioso accidente cambie la vida de Cadence para siempre, todos, incluidos sus queridos Mentirosos, parecen tener algo que ocultar.

Escena de We were liars | Prime video

Los 'Mentirosos' son Emily Alyn Lind (Gossip Girl, Revenge) como Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari como Gat Patil, Esther McGregor (Babygirl, Obi-Wan Kenobi) como Mirren Sinclair Sheffield, y Joseph Zada (Invisible Boys, Total Control) como Johnny Sinclair Dennis. Completan el reparto Caitlin Fitzgerald (Succession, ¿Quién es Anna?) como Penny Sinclair, Mamie Gummer (True Detective, The Good Fight) como Carrie Sinclair, Candice King (Crónicas Vampíricas, After. En mil pedazos) como Bess Sinclair, Rahul Kohli (iZombie, La caída de la Casa Usher) como Ed Patil, y David Morse (True Detective, La milla verde) como Harris Sinclair.

La serie está escrita por las showrunners Julie Plec, creadora de Crónicas vampíricas o Legacies, y Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico, Los Originales), que también son productoras ejecutivas. Además en la producción ejecutiva se encuentran Emily Cummins (The Endgame, Vampire Academy) de My So-Called Company, Brett Matthews (Legacies), Pascal Verschooris (Crónicas vampíricas) y la autora de la novela E. Lockhart. Universal Television, división de Universal Studio Group, y Amazon MGM Studios están detrás del proyecto.