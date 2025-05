Así es We were liars, la nueva serie thriller a la que engancharte de la creadora de Crónicas vampíricas

Ya ha salido a la luz el primer tráiler de We were liars, una adaptación de la obra literaria más vendida en 2014 de la escritora E. Lockhart. La serie producida por Prime Video está escrita por Julie Plec, la creadora de la exitosa serie Crónicas vampíricas (The Vampire Diaries), y Carina Adly MacKenzie, creadora de su spin-off, The Originals.

Este thriller psicológico juvenil sigue la historia de Cadence Sinclair (Emily Alyn Lind), una joven de 17 años y nieta del poderoso y adinerado Harris Sinclair (David Morse). Cada verano, Cadence viaja a la isla privada de su familia para pasar la temporada con su círculo más cercano, un grupo de amigos conocidos como "los mentirosos": Gat Patil (Shubham Maheshwari), Mirren Sinclair (Esther McGregor) y Johnny Sinclair (Joseph Zada). Pero lo que parecía otro verano más da un giro inesperado cuando Cadence sufre un misterioso accidente que le provoca una lesión cerebral y le impide recordar gran parte de sus recuerdos.

Después de la tragedia, Cadence busca respuestas. Sin embargo, "todos, incluidos sus amados Mentirosos, parecen tener algo que ocultar".

En este primer vistazo de la serie escuchamos la voz en off de la joven diciendo: "Había una vez una tierra mítica donde siempre era verano. Éramos felices, no nos faltaba nada".

No obstante, según avanza el clip, se muestra una escena inquietante de ella inconsciente en la playa, añadiendo: "Pasó algo terrible el verano pasado. Y nadie me dice qué".

Al elenco ya mencionado, también se unen Mamie Gummer (Carrie Sinclair), Candice King (Bess Sinclair) que ya participó en Crónicas Vampíricas y Caitlin FitzGerald (Penny Sinclair) como las hijas del poderoso Harris Sinclair y madres de Cadence, Mirren y Johnny.

El estreno de We Were Liars está previsto para el 18 de junio y se podrá disfrutar en Prime Video.