El nuevo vídeo de Los Bridgerton donde Penelope se enfrenta a Colin tras romperle el corazón: "Te avergüenzo"

El estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton está a la vuelta de la esquina y, poco a poco, van saliendo avances que dejan con la miel en los labios a todos los fans de la familia más famosa de la aristocracia británica.

Como ya se había anunciado, la temporada 3 verá la luz en dos partes en Netflix: la primera llegará el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio. El último avance mostraba a los protagonistas de esta nueva entrega, Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), teniendo un momento cuanto menos ardiente.

Ahora, Netflix ha vuelto a compartir otro clip en el que la tensión entre ambos puede cortarse con cuchillo. En un evento celebrado recientemente, se han compartido un vídeo , que puedes ver arriba de la noticia, y otras novedades que están dando mucho que hablar. Hay que recordar que Penélope acabó la segunda temporada triste y con el corazón roto tras las duras palabras de Colin delante de otros hombres en un baile diciendo que a ella no la cortejaría.

Colin y Penelope en la temporada 3 de 'Los Bridgerton' | Netflix

En este nuevo adelanto, que muestra su reencuentro tras el verano, Penélope está enfadada con él por las palabras que dijo y se lo acaba diciendo. Ella quiere irse de un baile en el que ambos han coincidido y Colin se ofrece a acompañarla, pero Penélope dice: "Cuando eres una solterona no necesitas acompañante".

Colin, que no entiende por qué motivo dice eso le contesta: "No eres una solterona". Al ver la tristeza y el enfado de Penélope, Colin acaba por preguntar: "¿Pasa algo Pen? Entre nosotros, quiero decir".

Entonces Penélope acaba por decirle la verdad: "Me has echado de menos, pero no me cortejarías, ¿verdad? Te escuché". Ella acaba por decirle estas duras palabras a Colin tachándole incluso de "cruel".

La gran Lady Whistledown, tras eso, abandona el lugar y deja al tercero de los Bridgerton solo y mudo, sin saber qué decir. Esta pareja, que ya ha sido bautizada como Polin, va a tener que pasar por muchas pruebas si quiere pasar de la amistad al amor.

Un triángulo amoroso

Lo más llamativo ha sido que a la relación de Polin, se sumará una tercera persona: Lord Debling (Sam Phillips). Según DS, este personaje será apodado como Debbers y los propios Nicola y Luke han confirmado en el evento que podría ganarse el corazón de Penélope, que está buscando marido: "Ella está dispuesta a encontrar un marido, ella vuelve y dice: tengo que alejarme de los Featherington, están destrozando mi entusiasmo, me voy de aquí", ha dicho Nicola.

La familia Featherington en la tercera temporada de Los Bridgerton | Netflix

"Así que ella básicamente dice: voy a encontrar un marido. Y Colin dice: te ayudaré; y ella dice: Está bien, no te amo en absoluto, esto funcionará. Excelente. Entonces encuentra algunos pretendientes, algunos tienen más éxito que otros, pero uno le tiene mucho cariño y ella dice: sí, esto podría funcionar".

El propio Luke se ha referido a este nuevo personaje como su "mayor amenaza". Además, Nicola también ha dicho que la pelea entre Penélope y Colin podía ayudar a Pen a ver que Colin es un ser humano, aunque ella siempre lo ve como "un humano muy encantador".

Otras novedades

Además del clip y el triángulo amoroso, se han compartido otros muchos secretos. Según EW, se desvelaron muchas noticias: nuevas imágenes, una escena del libro que se ha confirmado que saldrá en la serie o los nombres de los episodios.

La escena del libro es la siguiente: Colin se corta la mano con un abrecartas y Penélope se la envuelve, primero con un pañuelo y luego con una servilleta. En el libro, esta es la primera vez que se empieza a fijar en Penélope de otra manera y la ve como algo más que una amiga.

"Es como su primer momento verdadero de intimidad, emocionalmente, pero también es conmovedor", ha dicho la autora de los libros Julia Quinn. "Tocar la mano de alguien en tiempos de regencia era realmente bastante arriesgado", puntualiza

Shonda Rhimes, productora ejecutiva, ha querido referirse a esta nueva temporada de una forma muy especial: "Creo que lo que más me entusiasma para los fans y para todos, es que normalmente conocemos a una nueva persona que se enamora de uno de los personajes habituales. Esta vez conocemos a las personas que se están enamorando, ya las estamos apoyando, porque ya las conocemos".

Nicola Coughlan como Penelope Featherington y Claudia Jessie como Eloise Bridgerton en la tercera temporada de Los Bridgerton | Netflix

Jess Brownell, Showrunner de la serie, también hizo un apunte sobre esto: "Colin y Penélope no son los favoritos en muchos sentidos. Tienes a Penélope, que es la eterna soltera, y tienes a Colin, que es el tercer hijo que aún no se ha encontrado a sí mismo, y podemos ver a estos dos personajes dar un paso adelante, lo que creo que hará que mucha gente que haya tenido un enamoramiento o no haya sido correspondida se sienta muy identificada".

Sobre este enfoque de amigos a amantes, Brownell ha dicho: "No voy a cambiar nada demasiado drásticamente. Pero dicho esto, cada temporada, debido a que nos enfocamos en una pareja diferente, es un tono ligeramente distinto. Esta permite un poco más de familiaridad, un poco más de comodidad y nos permite apoyarnos en los clásicos de las comedias románticas. Estamos jugando con los tópicos, les estamos dando la vuelta. Y hay muchas bromas incómodas, que personalmente me encanta escribir".

Además, se han querido referir a otra historia de amor, que es la amistad entre Penélope y Eloise: "No se reconciliaron fuera de cámara", ha explicado Jessie. Y ha añadido: "El nivel de la traición, supongo, es bastante grande, así que no creo que se vaya a recuperar rápidamente".

Por último, se han confirmado los nombres de los ocho episodios terminando de lanzar así todas las novedades:

1. Fuera de las sombras

2. Qué brillante es la luna

3. Fuerzas de la naturaleza

4. Viejos amigos

5. Tick Tock

6. El romance con el señor Bridgerton

7. Uniendo manos

8. Hacia la luz