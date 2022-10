'La Casa del Dragón': La teoría que asegura que Arya Stark es descendiente de Aegon el Conquistador

Tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que puede que algunos fans hayan descubierto el secreto de por qué Arya Stark fue la encargada de acabar con el Rey de la Noche, y la mala es que tendremos que esperar hasta 2024 para confirmarlo.

'La Casa del Dragón' ha puesto el listón muy alto y hay quien ya la compara con los mejores años de 'Juego de Tronos', y es que, desde el primer episodio, son muchos los que le siguen dando vueltas a la profecía del príncipe que fue prometido, sí, aquel descendiente de Aegon el Conquistador que sería el encargado de acabar con la amenaza que cabalga desde el Norte.

Sin embargo, no ha sido hasta el 1x10 de 'La Casa del Dragón' cuando los fans han conectado todas las pistas y han descifrado lo que podría ser la clave de que Arya empuñara la afamada daga.

Lo que te vamos a contar afecta directamente al final de temporada de 'La Casa del Dragón' y al libro de 'Fuego y Sangre'. Si no los has visto y/o leído, será mejor que dejes de leer o si no te arrepentirás para siempre porque hay SPOILERS .

Tras 'El Consejo Verde', Rhaenys viaja hasta Rocadragón para informar a Rhaenyra y, entre unos dramas y otros, la princesa decide fortalecer las alianzas que pensaba que tenía. Eso incluye a los del Valle de Arryn, a los Baratheon y también a los Stark.

Hemos visto como el pequeño Lucerys viajaba hasta Bastión de Tormentas para convencer (sin éxito) a Lord Borros Baratheon de la causa de su madre y, tras su muerte atroz a manos de Aemond y su dragón, ahora todos esperamos expectantes el recibimiento de Jacaerys (Jace para los amigos).

Este encuentro de Jace con los Arryn y luego con los Stark tendrá que esperar hasta 2024, que es cuando se espera que esté preparada la segunda entrega de 'La Casa del Dragón'. Es más, hay quien apunta que el viaje de Jace a Winterfell (Invernalia) es la clave que explicaría el final de 'Juego de Tronos'.

¿Cómo lo saben? La respuesta está en el libro de George R.R. Martin, que está "contado" por tres narradores, entre ellos, Champiñón.

Según reza 'Fuego y Sangre', Jace viajará para convencer a Cregan Stark de la causa de su madre y, entre tanto, el primogénito de Rhaenyra se acostaría con Sara Nieve, la hija bastarda del difunto Lord Rickon Stark (o al menos eso es lo que dice Champiñón).

Así, Cregan Stark, descendiente de nuestro Ned, entraría en cólera y Sara Nieve para apaciguarlo le diría a su medio hermano que se había desposado con Jace en el bosque de dioses antes de perder la inocencia.

Si esta teoría fan se sostiene, Sara Nieve y Jace tendrían descendientes. Eso sí, al ser bastarda todo podría cambiar, pero hay quien asegura que los Nieve siempre habían sido bien recibididos en Winterfell y, por tanto, reconocidos como legítimos (excepto Jon).

De esta forma, si la línea de sucesión prosiguiera y todo acabara tan enmarañado como a George R.R. Martin le gusta, es muy probable que Arya y todos los Stark fueran efectivamente descendientes de Jace y, por tanto, de Rhaenyra, Viserys y también de Aegon el Conquistador.

