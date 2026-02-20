Eric Dane, el icónico Dr. Mark Sloan de Anatomía de Grey, ha fallecido a los 53 años, apenas diez meses después de anunciar públicamente que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Durante ese tiempo, el actor contó con el apoyo constante de su entorno más cercano, especialmente de su exesposa Rebecca Gayheart, con quien mantenía una relación compleja, pero muy unida, y de su pareja sentimental en ese momento.

Dane y Gayheart se conocieron en 2003 y se casaron al año siguiente. Tras 14 años de matrimonio, la actriz solicitó el divorcio en 2018, aunque nunca dejaron de formar una familia junto a sus hijas, Billie y Georgia. En marzo de 2025, semanas antes de que el actor hiciera público su diagnóstico, Gayheart retiró la demanda de divorcio, una decisión que explicó tiempo después como un gesto consciente hacia sus hijas: "Les decimos: 'Apoyaremos a la gente pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre'", contó en el pódcast Broad Ideas.

La actriz reconoció entonces que la situación era emocionalmente compleja: "Nuestra dinámica es súper complicada. No sé si estoy manejando esto de manera correcta o incorrecta. Simplemente me presento y trato de estar ahí para mis hijos. Supongo que el tiempo lo dirá". Su prioridad, explicó, era que las niñas se sintieran "cuidadas" incluso cuando "las cosas son difíciles, tristes y malas".

En un ensayo publicado en The Cut a finales de 2025, Gayheart relató el momento en el que Dane le comunicó su diagnóstico tras visitar a un neurólogo en San Francisco: "No me pareció real porque él seguía bien", escribió, recordando cómo intentó ocultar su conmoción ante su hija menor: "Sabía lo suficiente sobre la ELA como para saber que no tenía cura". También reveló que los primeros síntomas habían comenzado un año antes: "Decía cosas como: 'Me pasa algo en la mano'. Le costaba usar los palillos y se le caía la comida".

Eric Dane con su exmujer Rebecca Gayheart y sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine en 2017 | Cordon Press

A pesar de su separación sentimental, ambos mantenían una relación estrecha, vivían cerca y compartían tiempo en familia con frecuencia: "Dejó muy claro que quiere pasar tiempo con su familia tanto como sea posible, y estoy comprometida a facilitar eso", escribió Gayheart, que definió su vínculo como: "una relación muy complicada, cuyo amor no es romántico, pero sí familiar".

En paralelo, Dane mantenía una relación con su novia (la cineasta Janell Shirtcliff) en los últimos meses de su vida, con quien llegó a hacer su última aparición pública en una alfombra roja. Esta convivencia de afectos (su exesposa como apoyo familiar y su pareja como vínculo sentimental) dibujó un cierre vital poco convencional, pero basado en el cuidado, la cercanía y la prioridad absoluta de sus hijas.

Eric Dane presenta a su nueva novia Janell Shirtcliff | Cordon Press

Lejos de los esquemas tradicionales, Eric Dane afrontó su despedida con una red de afectos marcada por la complejidad, pero también por la lealtad y el compromiso mutuo. En sus últimos días, la familia que formó con Rebecca Gayheart y sus hijas, junto a su relación de pareja, se convirtió en su principal refugio frente a la enfermedad.