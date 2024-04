Giancarlo Esposito confiesa que planeó su asesinato para que sus hijos cobraran su seguro de vida: "Breaking Bad me salvó"

En Hollywood es muy frecuente encontrar actores que han sufrido auténticos calvarios económicosantes de llegar a lo más alto o incluso después de alcanzar la fama, como le pasó a Jason Momoa tras Juego de Tronos.

Por su puesto que no es el único y recientemente, Pedro Pascal comentó que llegó a tener siete dólares en su cuenta, pero que un diminuto papel le salvó. Ahora, este actor es uno de los más cotizados con series como The Mandalorian y, precisamente, su compañero en esta serie, Giancarlo Esposito, ha contado que también pasó por graves problemas financieros antes de ser mundialmente conocido.

Ha sido en el podcast de Jim and Sam Show, donde ha hecho una inquietante confesión de lo que se le pasó por la cabeza para solventar estas dificultades de liquidez: "Literalmente pensé en mi propia muerte".

Giancarlo Esposito como Gus Fring en Breaking Bad | Cordon Press

El actor de Haz lo que debas ha explicado que en 2008, año en el que estalló la gran crisis económica, estaba arruinado y que lo primero en lo que pensó fue en recurrir a su suegro en aquel entonces, pues se dedicaba al sector de los seguros: "Empecé a preguntar a mi esposa por qué cantidad estaba asegurado, y comencé a darle vueltas. Le hacía preguntas como si podías cobrar el seguro si te suicidabas, y me dijo que era complicado. Ella no tenía ni idea de por qué le estaba preguntando todo esto".

"Luego pensé en contratar a alguien para que me matara, sería una muerte muy desafortunada y mi familia cobraría el seguro", aseguró. "Tenía cuatro hijos y quería que tuviesen una vida digna. Literalmente pensé en mi propia muerte para que ellos pudieran sobrevivir. Así de bajo caí", relató el intérprete.

"Pero luego pensé que no era viable porque el dolor que les causaría sería para siempre, y precisamente de este trauma es de lo que me he querido alejar y no transmitírselo a mis hijos", admitió.

Para su fortuna, emergió la oportunidad de dar vida al temible Gus Fring en Breaking Bad, papel que le salvó: "La luz al final del túnel fue Breaking Bad. Tuve algunas pequeñas cosas antes para empezar a recuperarme, pero Breaking Bad me salvó".

Aaron Paul, Bryan Cranston, Jonathan Banks y Giancarlo Esposito en una escena de Breaking Bad | Cordon Press

Más tarde, retomaría su personaje en Better Call Saul y, desde entonces, Esposito ha aparecido en series como la ya mencionada The Mandalorian, en The Boys, en su serie de AMC, Parish, o en The Gentlemen.

En el cine, este 2024 estrenará dos películas de terror como Abigail y MaXXXine.