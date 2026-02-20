Hollywood se despide de Eric Dane: los emotivos mensajes de Selma Blair, Ashton Kutcher o Alyssa Milano

El mundo del cine y la televisión llora la pérdida de Eric Dane. El actor de Anatomía de Grey ha fallecido a los 53 años después de luchar durante 10 meses contra el ELA.

Ha sido su familia la que ha confirmado la impactante noticia, dejando un vacío entre sus fans y conmocionando a Hollywood, que no ha dudado en reaccionar publicando emotivos mensajes en su memoria.

Una de las primeras estrellas en pronunciarse ha sido Selma Blair, paciente también de ELA, y que protagonizaron la sitcom Zoe, Duncan, Jack and Jane.

Eric Dane y Selma Blair | Instagram @selmablair

Otras de las celebridades que se han pronunciado ha sido Alyssa Milano, que trabajó con Dane en Embrujadas, señalando que "tenía un sentido del humor agudísimo, le encantaba lo absurdo, le encantaba pillar a la gente desprevenida" y poniendo en valor "la chispa, la picardía, la ternura que mantenía guardada, pero nunca del todo oculta".

Ashton Kutcher, coprotagonista de Dane en Historias de San Valentín, escribió en X que echará de menos a su amigo y que hay que seguir luchando para "curar la ELA".

El coprotagonista del actor en Americana, Paul Walter Hauser, también compartió un homenaje: "Te quiero, amigo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Disfruta de los brazos de Dios. Nos vemos. Descansa en paz".

Martin Lawrence protagonizó junto a Dane Bad Boys: Ride or Die, y en su despedida a través de Instagram ha tenido unas palabras de cariño hacia su familia y hacia él.

John Stamos escribió en Instagram: "Descanse en paz, amigo. Eric Dane y yo interpretamos a hermanos hace años en una película preciosa llamada La guerra de las bodas. Buen tipo. Demasiado pronto".

Nina Dobrev estuvo con Dane en la película Amor redentor, y ha asegurado que le "rompe el corazón" enterarse del fallecimiento de su compañero: "Era cálido, generoso, preparado y apasionado por lo que hacía. Lideraba con amabilidad e hizo que todos en nuestro set se sintieran reconocidos. La ELA es una enfermedad cruel e implacable. Que su memoria inspire más investigación, concienciación y progreso hacia una cura. Lo extrañaremos profundamente. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia".

Nina Dobrev se despide de Eric Dane | Instagram @nina

Por su parte, Sam Levinson, creador de Euphoria, declaró: "Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición".

Mientras, Maria Shriver escribió en X: "Me rompe el corazón esta devastadora noticia sobre Eric Dane. Qué tragedia. Fue tan heroico al afrontar su diagnóstico. Usó su voz para que el mundo supiera cómo era vivir con ELA".