Eric Dane más allá de Anatomía de Grey: Las películas y series que el actor protagonizó durante su vida

Eric Daneha fallecido a causa de la ELA casi un año después de recibir el diagnóstico. El actor saltó a la fama mundial tras su paso por Anatomía de Grey. En la serie interpretaba al único e irrepetible Mark Sloan: un papel con el que se ganó una legión de fans que hoy encuentran un gran vacío en la industria de la televisión.

Eric Dane en Anatomía de Grey | Cordon Press

Sin embargo, por mucho que su trabajo en el Hospital Grey Sloan Memorial sea imborrable, el intérprete ya había dado algunos prometedores primeros pasos años atrás en la pequeña pantalla. De hecho, uno de sus primeros papales fue precisamente en una serie de médicos, Gideon's Crossing, en el 2000.

Aunque, quizás, fue en 2003 cuando la gente empezó a ubicar su figura. Dane participó en 9 episodios de Embrujadas, entre la temporada 5 y 6. Lo cual fue la antesala de su llegada a una gran producción: X-Men, la decisión final.

Eric Dane en Embrujadas | Warner Bros. Television

El cierre de la primera trilogía de los mutantes incorporó un amplio arsenal de villanos para poner contra las cuerdas a sus protagonistas. Uno de ellos era el propio Dane, que interpretaba al Hombre Múltiple. Un pequeño rol en la cinta que, a base de carisma, supo llamar la atención de los altos cargos.

Eric Dane en X-Men | 20th Century Fox

Y es que el mismo año en el que X-Men llegaba a los cines, Eric Dane se convertía en el Doctor Caliente que todo el mundo conoce hoy. Un estreno en Anatomía de Grey que, casualmente, ha coincidido con la fecha de su muerte 20 años después.

Durante 139 episodios, Mark Sloan pasó de ser el principal rival del Dr. Derek Shepherd a, poco a poco, asentarse como uno de los secundarios favoritos de la audiencia. Tanto es así que, como el propio Dane reveló, tuvieron que despedirlo por lo caro que se había convertido su puesto en la producción.

Patrick Dempsey y Eric Dane en Anatomía de Grey | Gtres

Después de Anatomía de Grey, el actor se convirtió en el protagonista de su propia serie, The Last Ship, que duró cinco temporadas. No obstante, fue en 2019 cuando llegó el que, probablemente, se considere su segundo personaje más memorable: Cal Jacobs en Euphoria.

Eric Dane como Cal Jacobs en 'Euphoria' | HBO Max

Americana, Bad Boys: Ride or Die o su último gran estreno, La cuenta atrás, son otros de los muchos roles que asumió en su carrera. De hecho, todavía está pendiente la llegada de la tercera entrega de Euphoria, que rodó antes de morir.

Por mucho que su bata de médico sea el sello que lo lanzó al estrellato, la realidad es que la huella que ha dejado Eric Dane en la pequeña y la gran pantalla es mucho más profunda. Una figura muy querida en la industria que se ha marchado demasiado pronto, tras una enfermedad de la que se convirtió en altavoz para luchar en pro de todos aquellos que la sufren.