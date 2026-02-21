James Cameron alerta que la compra de Netflix a Warner sería el Titanic del cine: "Las salas cerrarán"

James Cameron augura que la compra de Warner Bros por parte de Netflix sería una auténtica debacle para la industria cinematográfica. El legendario cineasta expuso los peligros de tal acuerdo en una carta enviada al republicano Mike Lee, presidente del subcomité del Senado sobre antimonopolio, que celebró una audiencia a principios de febrero precisamente para discutir el posible impacto de la transacción en las salas de cine.

"Creo firmemente que la venta propuesta de Warner Brothers Discovery a Netflix será desastrosa para el negocio del cine, al que he dedicado toda mi vida", escribió Cameron, según recoge CNBC. El director reconoció que, si bien todas sus películas "se proyectan en los mercados de vídeo", su "primer amor es el cine".

James Cameron | Gtres

A su parecer, si el número de películas de gran presupuesto como las que él produce disminuye, "los cines cerrarán, se harán menos películas y se producirá una espiral de pérdidas de empleo".

En este sentido, el director de la saga Avatar sugirió que la fusión "eliminaría las opciones de los consumidores al reducir el número de largometrajes que se producen" y restringiría "las opciones de los cineastas que buscan estudios para invertir en sus proyectos, lo que a su vez reduciría el número de puestos de trabajo".

"El modelo de negocio de Netflix está en contradicción directa con el negocio de la producción y exhibición cinematográfica, que da empleo a cientos de miles de estadounidenses", aseguró el realizador en su carta, argumentando que, por lo tanto, "está en contradicción directa con el modelo de negocio de la división cinematográfica de Warner Brothers, uno de los pocos grandes estudios cinematográficos que quedan" y que estrena alrededor de 15 películas al año.

Michael B. en Sinners (Los Pecadores) | Europa Press

Por otro lado, el cineasta sostuvo que las exportaciones de cintas de Hollywood podrían verse afectadas. "Puede que Estados Unidos ya no sea líder en la fabricación de automóviles o acero, pero sigue siendo el líder mundial en cine. Eso cambiará a peor", advirtió.

Cameron incidió además en la irrevocabilidad de la decisión una vez se tome. "Ese barco ya ha zarpado, como me gusta decir, consciente de que dirigí Titanic. Estoy muy familiarizado no solo con los barcos que navegan, sino también con los que se hunden", expuso, augurando un hundimiento para la experiencia cinematográfica.

En respuesta a la carta, Lee reveló haber "recibido comunicaciones de actores, directores y otras partes interesadas sobre la fusión propuesta entre Netflix y Warner Brothers", asegurando compartir "muchas de sus preocupaciones". "Espero con interés celebrar una audiencia de seguimiento para abordar más a fondo estas cuestiones", indicó el senador.

Logos de Netflix, Warner Bros. y Paramount | Efe

Ted Sarandos le responde

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, ha reaccionado poco después a estas palabras de Cameron señalando su sorpresa al verlas y calificándolas como hipócritas.

"Me reuní personalmente con James a finales de diciembre y le expliqué nuestro compromiso de 45 días con la exhibición de películas en salas y con la programación de Warner Bros.", declaró Sarandos a The Claman Countdown de Fox Business. según ha recogido Ddeadline. "He hablado de ese compromiso en la prensa innumerables veces. Juré bajo juramento ante el Subcomité Antimonopolio del Senado que eso es lo que haríamos".

"Estoy particularmente sorprendido y decepcionado de que James haya elegido ser parte de la campaña de desinformación de Paramount que ha estado en marcha durante meses sobre este acuerdo", dijo Sarandos.