La hija de 18 años de Milla Jovovich, Ever Anderson, sigue sus pasos y ya es toda una estrella en el Festival de Venecia

La última edición del Festival Internacional de Cine de Venecia ha sido el escenario definitivo para la presentación oficial de Ever Anderson.

A sus 18 años, la hija de la emblemática actriz Milla Jovovich y del cineasta Paul W. S. Anderson, ha desfilado por la alfombra roja del certamen italiano para presentar Father Joe, un ambicioso thriller escrito por Luc Besson donde comparte reparto con figuras de la talla de Kiefer Sutherland y Al Pacino.

Su presencia en el festival no solo ha causado sensación por su impactante parecido físico con su madre, sino por ratificar que su trayectoria profesional se ha convertido en un auténtico reflejo de la carrera de su madre en los años noventa.

Ever Anderson | Reuters

Al igual que le ocurrió a Jovovich, la vocación de Anderson comenzó a una edad sumamente temprana, ya que empezó a trabajar como modelo en portadas infantiles y debutó en la gran pantalla con tan solo nueve años interpretando, precisamente, a la versión joven del personaje de su madre en Resident Evil: Capítulo final (2016).

Desde entonces, encarnó papeles como la joven Natasha Romanoff en Viuda Negra (2021) de Marvel Studios y dio el salto a su primer papel protagonista en la versión de Peter Pan and Wendy (2023) como Wendy Darling.

Milla JOVOVICH y su hija Ever Anderson | Gtres

Esta incursión en el cine es bastante paralela con la carrera de Milla Jovovich, quien saltó a la fama internacional siendo una adolescente tras protagonizar El regreso a la laguna azul (1991) y consolidarse poco después bajo las órdenes de Luc Besson en El quinto elemento (1997), quien guioniza y produce la película de Father Joe.

Lejos de alejarse de la influencia familiar, la joven intérprete ha dejado claro en diversas ocasiones a medios como PEOPLE, que haber crecido entre focos y cámaras fue una decisión totalmente personal impulsada por la admiración hacia el trabajo de sus padres.