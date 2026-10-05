Una nueva crisis de #Mafin en Sueños de libertad, ¿una más o la definitiva?

A estas alturas ya es casi imposible recordar todas las veces que Marta (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet) han atravesado alguna crisis en su relación. Han sido incontables las ocasiones en que vimos peligrar a las #Mafin en Sueños de libertad, pero siempre habían conseguido remontar la situación. Sin embargo, esta vez tememos que no sea un distanciamiento más. Que esta vez, quizá, no haya vuelta atrás, ¿o sí?

#Mafin nunca lo ha tenido fácil. Es cierto que en Sueños de libertad ninguna pareja ha conseguido vivir en un jardín de rosas. Todas han convivido con algunos pétalos y bastantes espinas. Pero en el caso de Marta y Fina, la cantidad de obstáculos que han tenido que afrontar han sido casi de récord.

Algunos las han tenido a ellas mismas en el centro, como cuando en aquellos primeros tiempos ni la una ni la otra tenían muy claro hacia dónde las llevaban sus sentimientos y sus emociones.

Otros muchos hándicaps han llegado de su entorno, entendido desde el punto de vista más general hasta el más concreto. A mediados del siglo XX, que dos mujeres se amasen era un delito. Y eso ya dice claramente el miedo que siempre ha estado presente en su relación.

La bonita reconciliación de Marta y Fina: “A pesar de todo, no quiero vivir sin ti” | Antena 3

En su entorno más próximo, también tuvieron que hacer valer su relación. Aunque hora Fina es casi una De la Reina más, en los primeros tiempos era considerada casi un elemento tóxico y a punto estuvieron de enviarla rumbo a Barcelona. Y a Isidro también le costó comprender y aceptar los sentimientos de su hija.

Lo bueno es que las #Mafin consiguieron crear un entorno seguro, donde todos han aceptado y asumido que se quieren y que son felices juntas. Y, al mismo tiempo, han adquirido una enorme experiencia a la hora de protegerse de miradas indiscretas y comentarios inoportunos.

Sin embargo, a pesar de esta atmósfera protectora que han ido construyendo, los momentos más dolorosos para #Mafin han venido marcados por personas a quienes querían y en quienes confiaban.

La traición de la confianza

La mayor separación de Marta y Fina fue cuando la segunda tuvo que salir huyendo de Toledo prácticamente con lo puesto después de asesinar a Santiago. Pero, aunque un asesinato ya es algo suficientemente grave, la causa de aquella huida no fue el crimen en sí. Fue Pelayo. El hombre en el que ambas confiaron para darle a su secreto la mejor cobertura: un matrimonio. ¿Quién iba a pensar que el ilustrísimo gobernador civil de Toledo y la respetadísima heredera de perfumerías De la Reina podían llevar una doble vida?

Pero Pelayo dinamitó esa confianza. Tanto miedo le daba el qué dirán que prefirió sacrificar a Marta y a Fina con tal de protegerse a sí mismo. Recurrió al chantaje, la amenaza y la mentira para destruir a las #Mafin. Y casi lo consigue.

Pelayo y Fina en el capítulo 370 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Casi. Porque las #Mafin demostraron que su relación no es una anécdota ni un capricho. En cuanto se supo libre del yugo que Pelayo había puesto en su cuello, Fina regresó a Toledo y a Marta.

Ahí volvimos a respirar al verlas felices de nuevo.

Sin embargo, las luces de alerta no se apagaron del todo. Había algo que no encajaba. Marta y Fina estaba felices, pero había como una sombra extraña. Era como si el tiempo separadas hubiese dejado un poso diferente en ellas. Y es lógico. Tanto la una como la otra vivieron experiencias, situaciones y momentos que las hicieron cambiar, evolucionar, madurar.

Recordemos que Marta tuvo un grave problema con el alcohol y, por lo que sabemos, Fina estuvo al borde de la muerte. Además, Marta ha tenido que afrontar la caída en desgracia de los De la Reina en su propia empresa. Y, por otro lado, Fina es ahora una fotógrafa con una prometedora carrera por delante. El peor momento laboral de Marta coincide con el despegue profesional de Fina.

Y, desde luego, la llegada de Bianca no ayudó a mitigar los roces de pareja. Llegó con la mayor de las sonrisas y la mejor de las actitudes. Bianca es una mujer de mundo que asumió con gran deportividad que el gran amor de Fina era Marta.

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro” | Antena 3

Pero. Bianca traía muchos peros en la maleta. Poco a poco, como quien no quiere la cosa, siendo la más atenta, educada y encantadora, Bianca fue haciéndose siempre presente, sembrando dudas, lanzando comentarios al aire, sugiriendo ideas, aportando su punto de vista… Y todo ello, curiosamente (o no) siempre implicaba una discusión, una discrepancia, un desencuentro o un malentendido entre Fina y Marta.

Pelayo solo tuvo que hacer una batalla en su guerra con las #Mafin. Bianca optó por la guerra de guerrillas. Pero el resultado ha sido el mismo. Marta y Fina se han separado. Aunque esta vez al menos mantienen el contacto y la cordialidad, lo cierto es que ahora mismo #Mafin es pasado.

Y aquí viene la gran duda. ¿Estamos ante una separación más como las que han vivido en el pasado o esta vez será el adiós definitivo para #Mafin? Sabemos que Marta y Fina se quieren, pero también somos conscientes de que no son las mismas que eran. Que el tiempo y la distancia han hecho mella en su relación. ¿Serán capaces de reencontrarse y superar este nuevo obstáculo?